مرسيدس GLE تتحول إلى أسرع SUV بالعالم بعد تعديلات

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صورة الخبر: مرسيدس GLE تتحول إلى أسرع SUV بالعالم بعد تعديلات
مرسيدس GLE تتحول إلى أسرع SUV بالعالم بعد تعديلات

المربع نت – كشفت شركة برابوس الألمانية عن إصدار “برابوس 900 الصاروخ” في معرض يخوت موناكو 2021، واصفة إياه بالـ SUV القانونية في الطرق الأسرع بالعالم، بسرعة قصوى 330 كلم\س.

الإصدار الجديد مبني على مرسيدس GLE كوبيه وتنوي برابوس صنع 25 نسخة فقط منه بسعر 447,407 دولار قبل الضرائب (1.67 مليون ريال).

ويعتمد الإصدار المعدل على محرك 8 سلندر بشواحن تيربو جديدة ومضخات عالية الضغط وتحديثات برمجية وميكانيكية أخرى بغرض تحسين أداء وسرعة استجابة السيارة، مع جنوط 23 إنش جديدة.

كما حصلت السيارة على نظام تعليق هوائي أكثر انخفاضًا بـ 1 إنش، وأقراص مكابح كربونية سيراميكية عالية الأداء ونظام عادم رياضي جديد بأطراف من التيتانيوم والكربون وزخرفات خشبية وجلدية جديدة بالمقصورة.

صورة الخبر: مرسيدس GLE تتحول إلى أسرع SUV بالعالم بعد تعديلات

المصدر: المربع نت

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