مرسيدس GLE تتحول إلى أسرع SUV بالعالم بعد تعديلات

المربع نت – كشفت شركة برابوس الألمانية عن إصدار “برابوس 900 الصاروخ” في معرض يخوت موناكو 2021، واصفة إياه بالـ SUV القانونية في الطرق الأسرع بالعالم، بسرعة قصوى 330 كلم\س.
الإصدار الجديد مبني على مرسيدس GLE كوبيه وتنوي برابوس صنع 25 نسخة فقط منه بسعر 447,407 دولار قبل الضرائب (1.67 مليون ريال).
ويعتمد الإصدار المعدل على محرك 8 سلندر بشواحن تيربو جديدة ومضخات عالية الضغط وتحديثات برمجية وميكانيكية أخرى بغرض تحسين أداء وسرعة استجابة السيارة، مع جنوط 23 إنش جديدة.
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