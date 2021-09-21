

العامة للاستثمار: نستهدف جذب الاستثمارات الرومانية في القطاعات الحيوية العامة للاستثمار: نستهدف جذب الاستثمارات الرومانية في القطاعات الحيوية

ناقش المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع آينول ارسيني، محافظ ولاية نيمات الرومانية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة الخدمات والمشروعات التي تقدمها بعض الشركات الرومانية المشاركة.



وأكد المستشار محمد عبد الوهاب سعي الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.