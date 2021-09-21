أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 9 - 2021

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 9 - 2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 -9-2021 بمحلات الصاغة فى مصر بنحو 7 جنيهات.

أسعار الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 880 إلى 882
عيار 22 807 إلى 809
عيار 21 766 إلى 769
عيار 18 659 إلى 660
عيار 14 510 إلى 511
عيار 12 437 إلى 440
الاونصة 27,439 إلى 27,510
الجنيه الذهب 6,176 إلى 6,192
الكيلو 882,286 إلى 884,571

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

المصدر: صدى البلد

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