

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-9-2021 تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

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