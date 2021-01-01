تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT | فيديو

تحظى منافسات التسارع على شعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، حيث يقف العديد امام قدرات ومهام النسخ المشاركة، لمشاهدة الإمكانيات الفنية و الاستمتاع بالمزيد من الأرقام الخاصة بالتسارع و اوامر الانطلاق، ومن بين السباقات القوية جاءت النسخة تيسلا S بلايد في مواجهة ماكلارين 765LT ليشتعل التحدي بين تلك النسختين.
القدرات الفنية لـ تيسلا S بلايد VS ماكلارين 765LT
تستطيع السيارة تيسلا S بلايد ان تقطع مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتر في الساعة، بينما تتمكن السيارة ماكلارين 765LT من قطع نفس المسافة خلال توقيت زمني يستغرق 9.3 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 سعة 4000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 755 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كيلومتر في الساعة.
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