تنتمي السيارة ستروين سي اليزيه إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وذلك بزيادة قدرها 2000 جنيه لموديلات 2022 بمقارنة موديلات 2021،وتقدر تلك الزيادة لجميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية، وعناصر الحماية والامان.
مواصفات السيارة السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022
تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4445 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، مع واجهة امامية تضم مصابيح انسيابية، و شبكات متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي داخلي، مع اشارات جانبية بالرفارف.
وتعتمد السيارة السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج 115 حصانا، و عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء ترسل السرعات عبر منظومة الأمامي تتكون من 6 سرعات.
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التعليقات على تعرف على الأسعار الجديدة لـ ستروين سي اليزيه موديل 2022 .. تفاصيل
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