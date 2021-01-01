

تعرف على الأسعار الجديدة لـ ستروين سي اليزيه موديل 2022 .. تفاصيل تعرف على الأسعار الجديدة لـ ستروين سي اليزيه موديل 2022 .. تفاصيل

تنتمي السيارة ستروين سي اليزيه إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وذلك بزيادة قدرها 2000 جنيه لموديلات 2022 بمقارنة موديلات 2021،وتقدر تلك الزيادة لجميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية، وعناصر الحماية والامان.



مواصفات السيارة السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022



تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4445 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1953 مم، و 1474 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، مع واجهة امامية تضم مصابيح انسيابية، و شبكات متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي داخلي، مع اشارات جانبية بالرفارف.



وتعتمد السيارة السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج 115 حصانا، و عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء ترسل السرعات عبر منظومة الأمامي تتكون من 6 سرعات.

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ومن خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.1 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصرالفئة الأولى Comfort ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 236.9 ألف جنيه بدلًا من 234.9 جنيه.الفئة الثانية Exclusive ستروين سي اليزيه موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 265.9 ألف جنيه بدلًا من 263.9 ألف جنيه.