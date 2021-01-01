

دعوى قضائية ضد فولكس فاجن في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد فولكس فاجن في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي

قال مستشار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (CJEU) إن البرمجيات المستخدمة في طرازات فولكس فاجن لتغيير الانبعاثات وفقا لدرجة الحرارة الخارجية والمسافة بين المركبة والأجسام الأخرى بأنه غير قانوني ويجب أن يُنظر إليها على أنها "جهاز الخيبة".



ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، قدم المدعي العام أثناسيوس رانتوس حجته إلى القضاة في محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت المحكمة العليا النمساوية التماسا قانونيا، نيابة عن مالكي سيارات مجموعة فولكس فاجن، عن شرعية الأجهزة التي تتحكم في نسبة الانبعاثات وفقا للظروف الجوية.



كانت مجموعة من مالكي سيارات فولكس فاجن قد تقدموا بطلب لمحكمة العدل الأوروبية بشأن هذه الأجهزة التي تقوم بإلغاء تنشيط عملية تنقية العادم في درجات حرارة محيطة أقل من 15 درجة مئوية وفوق 33 درجة مئوية وعلى ارتفاعات تزيد عن 1000 متر، وبالتالي يؤدي تراكم العادم، إلى انبعاثات من مركبات أكاسيد النيتروجين أكثر مما يسمح به التشريع الأوروبي، مما دفع المحاكم النمساوية إلى رفع دعوى، نيابة عن المالكين إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

قد يعجبك أيضا...

في حديثه قبل صدور الحكم النهائي عن مدى قانوينة جهاز تنظيم الانبعاثات، سلط المستشار "رانتوس" الضوء على حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي صادر في ديسمبر 2020 والذي قرر أن الجهاز في الأصل مصمم "لتحسين أداء نظام التحكم في الانبعاثات" أثناء أحذ الموافقة على تضمين الجهاز في المركبات.الجدير بالذكر أن القانون الأوروبي لا يسمح بتجهيز السيارات بمثل هذه التكنولوجيا، ولكن فقط إذا "كان لها مبرر قوي لوجودها مثل حماية المحرك من التلف أو الحوادث أو لتحسين نظم الأمان في المركبة".