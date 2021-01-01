تعرفي على الفرق بين البيض الأحمر والأبيض قبل بدء الدراسة

مع الاستعداد لدخول العام الدراسي الجديد، تبدأ العديد من الأمهات بتحضير قائمة الأطعمة اللازمة لأطفالهن، لتحضيرها من أجل اصطحاب الأطفال لها خلال اليوم الدراسي.
وتفضل الأمهات اختيار العديد من العناصر الغذائية اللازمة خلال تحضير «اللانش بوكس»، والذي يأتي على رأسها ساندوتشات البيض، التي يفضلها الأطفال، فضلًا عن كونه عنصرا غنيا بالكالسيوم والبروتين والعديد من العناصر التي يحتاجها الطفل.
ما الفرق بين البيضة الحمراء والبيضاء؟
سؤال يتداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أنه لايغيب عن أذهان الأطفال، في محاولات معرفتهم عن سبب اختلاف الألوان، وما الفرق بينهما، وهو ما أجابت عنه الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، مؤكدة إن البيض الأبيض، هو الذي يأتي من دجاج المزارع الأبيض، في حين أن البيض الأحمر، مصدره الدجاج الأحمر بالمزارع أيضًا.
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