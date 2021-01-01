كيف نختار الزبادي المفيد فعلا؟

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أنه عند اختيار الزبادي يجب التأكد من أنه لا يحتوي على نسبة عالية من سكر اللاكتوز.
ويشير الخبير، إلى أن "الحليب يحتوي على 5 بالمئة من سكر اللاكتوز، الضار كبقية أنواع السكر الأخرى مثل الفركتوز والسكروز. ويجب أن تكون نسبة هذا السكر في الزبادي أقل مما في الحليب. لأنه خلال عملية التخمر، يتحول قسما منه إلى حمض اللاكتيك".
ويضيف، الزبادي المحتوي على السكر، ضار كبقية المشروبات المحلاة.
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