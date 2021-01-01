نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على ا«فيس بوك»، منشورا تحث فيه المواطنين على تناول الأطعمة التي تساعد على ضبط الدم، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في بناء مجتمع صحي سليم وفقا لرؤية الوزارة، بالإضافة إلى توفير العديد من النصائح لحث المواطنين على تجنب الاصابة بالعدوى أو الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الإصابة بأي فيروس معدوى.
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. حددتها وزارة الصحة
ترصد «الوطن»، في السطور التالية الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وحددت وزارة الصحة بعض الفواكه والخضروات الغنية بمادة البوتاسيوم التي يجب على الأشخاص تناولها والتي تساعد علي التحكم في ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الذهاب لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن السكر وتلقي العلاج وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي.
تعرف على الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، إن يعد البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية لمرضى الضغط المرتفع، حيث يساعد على طرد الصوديوم من الجسم عن طريق البول، وتخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية، ويعتبر تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يوميا ضروريا للوقاية من مضاعفات هذا المرض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الصحة تنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق