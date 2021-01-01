

الصحة تنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم الصحة تنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على ا«فيس بوك»، منشورا تحث فيه المواطنين على تناول الأطعمة التي تساعد على ضبط الدم، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في بناء مجتمع صحي سليم وفقا لرؤية الوزارة، بالإضافة إلى توفير العديد من النصائح لحث المواطنين على تجنب الاصابة بالعدوى أو الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الإصابة بأي فيروس معدوى.



الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. حددتها وزارة الصحة

ترصد «الوطن»، في السطور التالية الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وحددت وزارة الصحة بعض الفواكه والخضروات الغنية بمادة البوتاسيوم التي يجب على الأشخاص تناولها والتي تساعد علي التحكم في ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الذهاب لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن السكر وتلقي العلاج وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي.



تعرف على الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، إن يعد البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية لمرضى الضغط المرتفع، حيث يساعد على طرد الصوديوم من الجسم عن طريق البول، وتخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية، ويعتبر تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يوميا ضروريا للوقاية من مضاعفات هذا المرض.

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منها السبانخ - البطيخ - الفاصوليا البيضاء - الموز - البطاطا - الأفوكادوأوضحت «شعير»، فوائد البوتاسيوم للجسم، يساعد البوتاسيوم على تحفيز الدماغ مما يساعده على القيام بوظائفه، حيث إن البوتاسيوم يزيد من وصول الأكسجين إلى الدماغ مما يساعد على تحفيز النشاط العصبي.- التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع والحفاظ عليه في معدلاته الطبيعية.- البوتاسيوم له دور في تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي، مما يساعد على نمو الخلايا وتجدد الأنسجة.- الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.- البوتاسيوم مهم لتنظيم معدل السوائل بالجسم، مما يساعد الأجهزة على القيام بوظائفها بكفاءةويعتبر البوتاسيوم من المعادن الفعالة لتهدئة الأعصاب، ولهذا فهو جيد لمن يعانون من القلق والتوتر، وأشارت الدراسات إلى أن البوتاسيوم يساعد على التقليل من أعراض مرض السكري ومنها التعرق الزائد، والعصبية، والضعف العام، والشعور بالصداع.- تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يساعد على تعزيز صحة العظام وزيادة كثافة المعادن داخل العظام مما يحميها من الأمراض.