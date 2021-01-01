شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول متابعيه عبر "انستجرام" صورا جديدة له من تدريبات الريدز استعدادا لخوض مباراته القادمة أمام برينتفورد المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.
وظهر الفرعون المصري وهو يخوض تدريباته استعدادا لمباراة ليفربول القادمة فى الأسبوع السادس لمنافسات الدوري الإنجليزي مع فريق برينتفورد للموسم الحالي 2021 / 2022.
ويطمع ليفربول في تحقيق الفوز على برينتفورد من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع مع مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي حاليًا.
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التعليقات على شاهد.. محمد صلاح يستعد لمباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي
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