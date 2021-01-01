تعليمات عن عملية تكميم المعدة



عملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة

يحتاج الاستعداد لعمليات السمنة إلى الاهتمام والانتظام في تنفيذ تعليمات الطبيب، لذلك نصح الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام بجامعة عين شمس، بأهمية الاستعداد النفسي وتهيئة المريض للعملية بأنها ستغير نظام وروتين الحياة السابق تماما.



وأشار الدكتور محمد الفولى، إلى أن جراحة تكميم المعدة، تساعد في التخلص من العادات القديمة واتباع نظام حياةٍ جديد وصحي، لهذا يجب الاستعداد للعملية حتى لا يصاب المريض بالاكتئاب أو الصدمة النفسية لحدوث تغير كبير في الجسم.



تعليمات بعد عملية تكميم المعدة

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وأوضح الفولى، عدة تعليمات بعد العملية مباشرة، لمن قام بإجراء عملية تكميم المعدة، عدم محاولة الأكل فوق طاقة المعدة الجديدة لأن ذلك سيؤدي لأمرين أحدهما التقيؤ، والآخر هو اتساع المعدة مرةً أخرى لتصبح عمليتك بلا جدوى، لذا يجب التوقف فور الإحساس بالشبع، وهناك حقيقة مهمة يغفل عنها البعض وهي أن تكميم المعدة، ليست عملية نحت أو شفط دهون، مما يعني أنها لن تنقص من وزنك وحدها دون مساعدةٍ منك، كما يجب عليك ممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم للتخلص من وزنك الزائد.وشدد الدكتور محمد الفولى، على أن الكثيرون حصلوا على نتائج رائعة ومبهرة بعد عملية التكميم، حيث فقدوا أوزاناً كبيرة في وقت قصير، وإنقاص الوزن سريعا كما له مميزاته، له أيضاً بعض العيوب مثل ترهلات الجسم، وترهلات البطن لكن علاجها لم يعد أمراً صعباً اليوم، وإذا كنت تعاني من أحد الأمراض التي تسببها السمنة أو تزيدها سوءاً، فمع فقدان الوزن ستلاحظ تحسن حالتك الصحية كثيراً..ولفت أستاذ التجميل وتنسيق ونحت القوام، أن مؤشر كتلة الجسد أو الوزن هو المحدد الأساسي لإجراء عملية تكميم المعدة من عدمه ، لذلك من الضروري الانتباه الى مؤشر كتلة جسدك قبل أخذ القرار بإجراء الجراحة ، حيث من المفترض أن لا يزيد الرقم الطبيعي عن 40 لدى الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ، أما في حالة الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي فإن هذه النسبة ينبغي أن لا تتعدى 35 .