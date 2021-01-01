19 فائدة لتناول الزعتر



الزعتر الزعتر



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الزعتر.



فوائد الزعتر :-

1. معقم و قاتل للجراثيم و البكتيريا ، و الالتهابات الفطرية .

2. مزيل للمغص ، و تشنج الامعاء ، و النفخة ، طارد للريح ، مكرع ، مجشئ ، مقوي للجسم .

3. يمنع التخمرات في المعدة .

4. يساعد الجسم على بدء التعرق في الحالات الحرارة و الامراض .

5. يزيل السعال و البلغم ، مقشع ، و يعالج الربو و السعال الديكي ، ويزيل ضيق النفس .

6. يمزج الزعتر بالمرهم و يستعمل لمعالجة الثآليل .

7. يعالج الاوجاع و الآلام ، خصوصاً آلام الفقرات ( الديسك ) ، و عرق النسا ، و آلام الروماتيزم .

8. يستعمل في صناعة العطور و مركبات التجميل و الصابون ، كما يستعمل لتحنيط الموتى ، مزيل للتعرق .

9. مخدر موضعي ، يستعمل في حفظ اللحوم .

10. يستعمل في حالات الصدفية ، الاكزيما ، معالجة الحروق الجلدية ، يطرد البعوض عن الجلد .

11. يقتل و يطرد الديدان .

12. يستعمل في معالجة مرضى السكرى .

13. يعالج انواع الرشح .

14. يساعد على ترقيق خلايا الدم ، لكي تغادر او تدخل عبر جدران الاوعية الشعرية .

15. يعالج العجز الجنسي و ينشط الطاقة التناسلية .

16. ينشط النظر و يمنع نشاف و شيخوخة عدسة العين ، وإصابتها بالمياه الزرقاء .

17. يعالج الفالج و الرعاش ، ينشط الدورة الدموية بالدماغ .

18. يعالج بعض الامراض النفسية مثل الهستيريا .

19. يعالج الصداع و آلام الدورة الشهرية عند السيدات..

