

ماسك إزالة الشعر من الوجه .. 9 وصفات مختلفة ماسك إزالة الشعر من الوجه .. 9 وصفات مختلفة

يعد استخدام ماسك إزالة الشعر من الوجه هو الحل الأمثل الذي يريح النساء والفتيات من عناء الذهاب لصالونات التجميل والنفقات المهدرة فيها.



وترغب النساء في معرفة كيفية عمل ماسك إزالة الشعر من الوجه في المنزل بحيث يساعدهن فى التخلص من شعر الوجه بكل سهولة دون أى ألم حتى يتمعتن بإطلالة جذابة.



وتفضل بعض النساء استخدام ماسك إزالة الشعر من الوجه المعد فى المنزل لضمان جودة المكونات المستخدمة فيه وأنها طبيعية بنسبة 100% ولا تسبب أى أضرار للبشرة سواء على المدى القصير أو البعيد

نعرض لكم في هذا التقرير طريق عمل ماسك إزالة الشعر من الوجه فى المنزل بمكونات متوفرة في أى منزل .

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ماسك إزالة الشعر من الوجهنعرض لكم ماسك إزالة شعر من الوجه بشكل سريع وسهل باستخدام الليمون والعسل وهذه طريقة أخرى لاستبدال الشمعاخلطي ملعقتين كبيرتين من السكر وعصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل ثم سخني الخليط لمدة ثلاث دقائق ثم إضافة الماء لجعل الخليط أرق إذا لزم الأمر.بمجرد أن يبرد المعجون ، ضع نشا الذرة على المناطق المصابة وافرد العجينة في اتجاه نمو الشعر. بعد ذلك ، استخدمي شريحة شمع أو قطعة قماش قطنية واسحب الشعر للخارج في الاتجاه المعاكس للنمو ويساعد العسل في ترطيب البشرة ، ومن ثم ينصح بهذه الطريقة بشدة إذا كانت بشرتك جافة.التخلص من الشعر فى الوجهترغب جميع النساء والفتيات فى التخلص من الشعر فى الوجه للتمتع بإطلالة جذابة ومظهر مشرق.السكر وعصير الليمونكل ما عليك فعله هو خلط ملعقتين كبيرتين من السكر وعصير الليمون مع 8-9 ملاعق كبيرة من الماء، وسخني هذا الخليط حتى تبدأ الفقاعات بالظهور ثم اتركيه يبرد.ضعي الخليط على المناطق المستهدفة باستخدام ملعقة واتركيه لمدة 20-25 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد ، وافركيه بحركة دائرية.يعمل السكر عامل تقشير طبيعي ، والسكر الدافئ يلتصق بشعرك وليس بشرتك و يعمل عصير الليمون كمبيض طبيعي (ورخيص) لشعر البشرة ، كما يساعد على تفتيح لون البشرة.دقيق الشوفان والموزامزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع موزة ناضجة ، ثم ضع العجينة على المناطق المصابة. قم بتدليكه لمدة 15 دقيقة ، ثم اغسله بالماء البارد.يصنع دقيق الشوفان مقشرًا رائعًا ومرطبًا ومليئًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الاحمرار من بشرتك، و بصرف النظر عن إزالة شعر الوجه ، سوف يمنحك هذا المعجون أيضًا بشرة متوهجة.ماسك البطاطس والعدساخلطي ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون مع خمس ملاعق كبيرة من عصير البطاطس وفي هذه الأثناء ، يُطحن العدس (منقوع طوال الليل) إلى عجينة ناعمة وضيفي جميع المكونات وضعي الخليط لمدة 20 دقيقة على المنطقة المصابة واغسليه بمجرد أن يجف تمامًا.يصنع هذا المعجون قشرة رقيقة تساعد في تجفيف الشعر هذا بالإضافة إلى ذلك وتساعد البطاطس في تبييض الشعر ، مما يجعله أقل وضوحًا.ماسك بياض البيض ونشا الذرةاخلطي ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر مع بياض البيض ثم ضعي هذا الخليط على المناطق التي يوجد بها شعر غير مرغوب فيه وقشره بمجرد أن يجف.بياض البيض لزج ، ويشكل طبقة رقيقة على الجلد عندما يقترن بالسكر ونشا الذرة وهذه الطريقة غير مناسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب حيث يحتوي بياض البيض على فيتامين أ الذي قد يؤدي إلى ظهور البثور.أسباب زيادة الشعر فى الوجهترغب بعض النساء فى معرفة أسباب زيادة الشعر فى الوجه عند المرأة لكي تتمكن من علاج تلك المشكلة بحل جذري ونهائي يريحها من عناء الاستخدام المتكرر لطرق الشعر المختلفة حيث ان صاحبات الشعر الزائد يبذلن جهدا ووقتا أكبر فى التخلص منه مقارنة بالنساء الأخريات.قد تكون كثرة الشعر ناتجة عن:متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض): هذه الحالة تبدأ غالبًا بالبلوغ وتسبب اختلالًا في الهرمونات الجنسية على مر السنين، قد تؤدي متلازمة تكيس المبايض ببطء إلى نمو الشعر الزائد، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والسمنة، والعقم، وأحيانًا تكيسات متعددة على المبايض.متلازمة كوشينغ: يحدث هذا عندما يتعرض جسمك لمستويات عالية من هرمون الكورتيزول ويمكن أن يتطور من الغدد الكظرية التي تنتج الكثير من الكورتيزول أو من تناول الأدوية مثل بريدنيزون على مدى فترة طويلة.تضخم الغدة الكظرية الخلقي. تتميز هذه الحالة الموروثة بإنتاج غير طبيعي لهرمونات الستيرويد ، بما في ذلك الكورتيزول والأندروجين ، عن طريق الغدد الكظرية.الأورام: نادرًا ما يتسبب ورم يفرز الأندروجين في المبيضين أو الغدد الكظرية في حدوث كثرة الشعر.الأدوية: بعض الأدوية يمكن أن تسبب كثرة الشعر، وتشمل هذه المينوكسيديل (مينوكسيديل ، روجين) ؛ دانازول ، الذي يستخدم لعلاج النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي. التستوستيرون (Androgel ، Testim) ؛ و dehydroepiandrosterone (DHEA). إذا كان الزوج يستخدم منتجات موضعية تحتوي على الأندروجين ، فقد تتأثر أيضًا من خلال ملامسة الجلد للجلد.غالبًا ما تحدث كثرة الشعر بدون سبب محدد.عوامل الخطريمكن أن تؤثر عدة عوامل على زيادة احتمالية إصابتك بكثرة الشعر ، بما في ذلك:التاريخ العائلي: العديد من الحالات التي تسبب كثرة الشعر ، بما في ذلك تضخم الغدة الكظرية الخلقي ومتلازمة تكيس المبايض ، تسري في العائلات.الأصول: من المرجح أن يكون لدى النساء من أصول البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وجنوب آسيا المزيد من شعر الجسم دون سبب محدد أكثر من النساء الأخريات.بدانة: تؤدي السمنة إلى زيادة إنتاج الأندروجين ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الشعرانية.أسهل طريقة للتخلص من شعر الوجهترغب الكثير من النساء فى معرفة أسهل طريقة للتخلص من شعر الوجه حتى تتمكن من التخلص منه نهائيا.العسل والسكرضعي حوالي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة كبيرة من الماء واصنع عجينة ثم ضعيها في الميكروويف لإذابة السكر بشكل أفضل ، ويكون قناع التقشير جاهزًا ويمكنك وضع هذا القناع أينما كان لديك شعر غير مرغوب فيه، كما يمكنك أخذ شريط قطني وسحبه في الاتجاه المعاكس ، تمامًا مثل شمع أجزاء أخرى من الجسمفي حين أن السكر الموجود فيه يقشر بشرتك بشكل معتدل ويزيل الخلايا الميتة ، فإن العسل يغذي بشرتك ويشفيها ، ويزيل بفعالية كل الشعر غير المرغوب فيه.علاج منزلي لشعر الوجهتبحث الكثير من النساء عن علاج منزلي لشعر الوجه يتميز بفاعلية كبيرة دون أن يسبب أى التهابات أو تهيج أو حساسية بالبشرة.ماسك دقيق الحمصهذا القناع منزلي الصنع الذي تم اختباره على مر الزمن مثالي للتخلص من كل شعر الوجه غير المرغوب فيه.اخلطي نصف كوب من دقيق الحمص مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الكريمة الطازجة ونصف كوب من الحليب في وعاء ثم ضع القناع في أي مكان ترى فيه بعض زغب الخوخ واتركيه لمدة 20-30 دقيقة وبمجرد أن يجف ثم افركي برفق في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر لإزالته ، واغسل الباقي بالماء الفاتر.ماسك الشعير واللبن:اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الشعير مع ملعقة كبيرة من الحليب وعصير الليمون لعمل معجون ثم ضعيه على وجهك واتركيه يجف بشكل طبيعي لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر.