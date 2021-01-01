

ورق العنب بالتمر هندي ورق العنب بالتمر هندي

طريقة عمل ورق عنب بالتمر الهندي من الطرق الشهية لتحضير ورق العنب يمنحه التمر هندى مذاقا وطعما مميزا،إليك طريقة عمل ورق العنب بالتمر هندى بتكلفة أقل ومذاق شهى ولذيذ لتفاجئى به أسرتك على مائدة الغداء



طريقة عمل ورق العنب بالتمر هندي





نصف كيلو ورق عنب مسلوق

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ملعقة من عصير التمر هندىملعق دبس الرمانربع كيلو لحمة مفرومة معصجة3 اكواب بقدونس مفروم وكزبرة و شبت مفرومحبة بصل مفرومةملعقة زيت زيتونثمرة طماطم مفرومة2 ملعقة صلصة طماطمملح فلفل أسود وبهاراترشة قرفةملعقة من دبس الرمانمرقة منزوعة الدسمشرائح بصل للأرضية و طماطم للأرضيةورق العنب* في الزيت يشوح البصل جيدا وتضاف صلصة الطماطم ونقلب جيدا ويضاف العصاج* تضاف الطماطم واللحم المفرومة وتخلط جيدا المكونات ثم نضع الملح والفلفل والقرفة والتوابل* ويوض في قاع الحلة توضع شرائح البصل والطماطم ويحشي ورق العنب بالخلطة* ترص أصابع المحشي ثم يضاف المرقة ويترك على النار حتى تمام النضج ويقدم ساخنا*يتم إضافة المرقة مع عصير التمر هندى ودبس الرمان ومزجهم جيدا وإضافتهم للمحشىمقادير عمل ورق عنب بالتمر الهنديكوب أرزبصل وثومنعناع وبقدونسملعقتان من صلصة الطماطمملعقتان من دبس الرمانملح فلفل وبهاراتطريقة تحضير ورق عنب بالتمر الهندي-اغسلي الارز وانقعيه بالماء لمدة 30 دقيقة- في طبق عميق ضعي ضعى كل من مكونات الحشوة و قلبي لتمتزج المكونات- اغسلي ورق العنب جيدا، ضعي الحشو في المنتصف وابدئى فى اللف- في طبق صغير ضعي دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون و الماء و قلبي لتختلط المكونات واسكبيها على ورق العنب ..-على نار قوية دعي ورق العنب يغلي وابدئى فى تخفيف النار واتركيه يطهى لمدة 60 دقيقة .عمل ورق عنب بالتمر الهندي علي طريقة الشيف شربينيورق عنبأرزصلصة طماطمشوربة كوارعبقدونسكزبرة خضراءشبتفلفل حاربصلثومطماطمبهاراتزعترحبهانملحفلفلجوزة الطيبكمونقرفةنعناع طازجزيتذرةجزرورق لوراحبهانكرفسورق العنب* اسلقي الكوارع في جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وماء واتركيه حتى ينضج استخدمي مرقته لتسوية المحشيطريقة إعداد الحشو* افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا* اسلقي ورق العنب في ماء ساخن، ثم احشيه بالحشو ثم لفيه* ضعي اصابع المحشي في حلة بها صف من شرائح البصل والطماطم وفصوص الثوم ومكعبين مرقة* اضيفي اليها ماء ثم ضعيها على نار هادئة حتى ينضج تماما