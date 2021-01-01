ورق العنب بالتمر هندي
طريقة عمل ورق عنب بالتمر الهندي من الطرق الشهية لتحضير ورق العنب يمنحه التمر هندى مذاقا وطعما مميزا،إليك طريقة عمل ورق العنب بالتمر هندى بتكلفة أقل ومذاق شهى ولذيذ لتفاجئى به أسرتك على مائدة الغداء
طريقة عمل ورق العنب بالتمر هندي
نصف كيلو ورق عنب مسلوق
ملعقة من عصير التمر هندى
ملعق دبس الرمان
ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة
3 اكواب بقدونس مفروم وكزبرة و شبت مفروم
حبة بصل مفرومة
ملعقة زيت زيتون
ثمرة طماطم مفرومة
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح فلفل أسود وبهارات
رشة قرفة
ملعقة من دبس الرمان
مرقة منزوعة الدسم
شرائح بصل للأرضية و طماطم للأرضية
ورق العنب
* في الزيت يشوح البصل جيدا وتضاف صلصة الطماطم ونقلب جيدا ويضاف العصاج
* تضاف الطماطم واللحم المفرومة وتخلط جيدا المكونات ثم نضع الملح والفلفل والقرفة والتوابل
* ويوض في قاع الحلة توضع شرائح البصل والطماطم ويحشي ورق العنب بالخلطة
* ترص أصابع المحشي ثم يضاف المرقة ويترك على النار حتى تمام النضج ويقدم ساخنا
*يتم إضافة المرقة مع عصير التمر هندى ودبس الرمان ومزجهم جيدا وإضافتهم للمحشى
مقادير عمل ورق عنب بالتمر الهندي
كوب أرز
بصل وثوم
نعناع وبقدونس
ملعقتان من صلصة الطماطم
ملعقتان من دبس الرمان
ملح فلفل وبهارات
طريقة تحضير ورق عنب بالتمر الهندي
-اغسلي الارز وانقعيه بالماء لمدة 30 دقيقة
- في طبق عميق ضعي ضعى كل من مكونات الحشوة و قلبي لتمتزج المكونات
- اغسلي ورق العنب جيدا، ضعي الحشو في المنتصف وابدئى فى اللف
- في طبق صغير ضعي دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون و الماء و قلبي لتختلط المكونات واسكبيها على ورق العنب ..
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-على نار قوية دعي ورق العنب يغلي وابدئى فى تخفيف النار واتركيه يطهى لمدة 60 دقيقة .
عمل ورق عنب بالتمر الهندي علي طريقة الشيف شربيني
ورق عنب
أرز
صلصة طماطم
شوربة كوارع
بقدونس
كزبرة خضراء
شبت
فلفل حار
بصل
ثوم
طماطم
بهارات
زعتر
حبهان
ملح
فلفل
جوزة الطيب
كمون
قرفة
نعناع طازج
زيت
ذرة
جزر
ورق لورا
حبهان
كرفس
ورق العنب
* اسلقي الكوارع في جزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وماء واتركيه حتى ينضج استخدمي مرقته لتسوية المحشي
طريقة إعداد الحشو
* افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا
* اسلقي ورق العنب في ماء ساخن، ثم احشيه بالحشو ثم لفيه
* ضعي اصابع المحشي في حلة بها صف من شرائح البصل والطماطم وفصوص الثوم ومكعبين مرقة
* اضيفي اليها ماء ثم ضعيها على نار هادئة حتى ينضج تماما
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