حضّري كيك الشيكولاتة أحلى من المحلات

كيك الشيكولاتة
بخطوات سهلة إليك طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بـ3 طرق سريعة ومجربة، يمكنك تجهيزها فى مطبخك.. إليك المقادير والخطوات اختارى الطريقة التي تفضلينها .
كيكة الشوكولاتة السريعة للشيف سالي فؤاد
مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة
بسكوت شاي
3 كوب لبن
3 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان
1 علبة كريم كراميل
1 علبة حليب مكثف محلى
3 ملعقة كاكاو خام
1 علبة قشطة
للتزيين
كريمة مخفوقة
شوكولاتة مدورة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة
* على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان ثم يرفع على النار.
* أضيفي الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطه وقلبيها جيدا ثم ضعى فى صينية البايركس طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة.
* تكرر الطبقات ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك تقدم وتزين كيكة الشيكولاتة السريعة بالكريمة المخفوقة والشيكولاتة المدورة.
كيكة الشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي
المقادير:
3 بيضة
1 كوب سكر
1 كوب زيت
1 كوب حليب سائل
4معلقة كبيرة كاكاو
1/2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيره بايكنج باودر
1 ملعقة صغيره فانيليا
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة
في وعاء الخلاط، نضع كلا من الزيت، السكر والكاكاو ونضربها معًا، نأخذ كوبا من الخليط ونضعه في الثلاجة.في وعاء عميق نضع البيض، الدقيق، البيكنج بودر والفانيليا على باقي الخليط ثم يخفق جيدًا.
ثم يوضع الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.
ندخل الصينية فرنا ساخنا مسبقًا على درجة حرارة مسبقًا على درجة حرارة 150 درجة مئوية.نخرج الصينية من الفرن بعد ثلث ساعة، أو بعد أن نتأكد من نضجها عن طريق غرس طرف السكينة،في منتصف الكيك، فإذا خرجت نظيفة فهذا دليل أن الكيك قد نضج.
نخرج كوب صوص الشيكولاتة المسبق التحضير من الثلاجة، ونضعه على السطح.يمكنك تزيين السطح برش قليل من السكر البودرة أو جوز الهند.تقطع الكيكة وتقدم مع الشاي أو القهوة .
كيكة الشيكولاتة الباردة للشيف أميرة شنب
مقادير كيكة الشيكولاتة الباردة
كيكة شيكولاتة مفتتة
2 كوب شيكولاتة كريمي
كوب جبنة كريمي
كوب كريمة حلويات
شيكولاتة باللبن مذابة
شيكولاتة ملونة مذابة
سبرنكلز
ورق دهب
طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة الباردة
* تخلط الكيكة المفتتة ناعم مع الشيكولاتة الكريمي والجبنة الكريمي والكريمة
* تشكل في صينية مدروة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك
* يضاف على الوجه الشيكولاتة المذابة وتزين بالشيكولاتة الملونة
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