حضّري كيك الشيكولاتة أحلى من المحلات



كيك الشيكولاتة كيك الشيكولاتة

بخطوات سهلة إليك طريقة تحضير كيكة الشيكولاته بـ3 طرق سريعة ومجربة، يمكنك تجهيزها فى مطبخك.. إليك المقادير والخطوات اختارى الطريقة التي تفضلينها .







كيكة الشوكولاتة السريعة للشيف سالي فؤاد



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مقادير كيكة الشوكولاتة السريعةبسكوت شاي3 كوب لبن3 ملعقة كبيرة نشا1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان1 علبة كريم كراميل1 علبة حليب مكثف محلى3 ملعقة كاكاو خام1 علبة قشطةللتزيينكريمة مخفوقةشوكولاتة مدورةطريقة عمل كيكة الشوكولاتة السريعة* على البارد يضاف النشا على اللبن ثم يضاف مغلف الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان ثم يرفع على النار.* أضيفي الكاكاو والحليب المكثف المحلى وعلبة القشطه وقلبيها جيدا ثم ضعى فى صينية البايركس طبقة من البسكوت ثم طبقة من خليط الشوكولاتة.* تكرر الطبقات ثم تترك في الثلاجة حتى تتماسك تقدم وتزين كيكة الشيكولاتة السريعة بالكريمة المخفوقة والشيكولاتة المدورة. ​كيكة الشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابيالمقادير:3 بيضة1 كوب سكر1 كوب زيت1 كوب حليب سائل4معلقة كبيرة كاكاو1/2 كوب دقيق1 ملعقة صغيره بايكنج باودر1 ملعقة صغيره فانيلياطريقة تحضير كيكة الشوكولاتةفي وعاء الخلاط، نضع كلا من الزيت، السكر والكاكاو ونضربها معًا، نأخذ كوبا من الخليط ونضعه في الثلاجة.في وعاء عميق نضع البيض، الدقيق، البيكنج بودر والفانيليا على باقي الخليط ثم يخفق جيدًا.ثم يوضع الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.ندخل الصينية فرنا ساخنا مسبقًا على درجة حرارة مسبقًا على درجة حرارة 150 درجة مئوية.نخرج الصينية من الفرن بعد ثلث ساعة، أو بعد أن نتأكد من نضجها عن طريق غرس طرف السكينة،في منتصف الكيك، فإذا خرجت نظيفة فهذا دليل أن الكيك قد نضج.نخرج كوب صوص الشيكولاتة المسبق التحضير من الثلاجة، ونضعه على السطح.يمكنك تزيين السطح برش قليل من السكر البودرة أو جوز الهند.تقطع الكيكة وتقدم مع الشاي أو القهوة .كيكة الشيكولاتة الباردة للشيف أميرة شنبمقادير كيكة الشيكولاتة الباردةكيكة شيكولاتة مفتتة2 كوب شيكولاتة كريميكوب جبنة كريميكوب كريمة حلوياتشيكولاتة باللبن مذابةشيكولاتة ملونة مذابةسبرنكلزورق دهبطريقة تحضير كيكة الشيكولاتة الباردة* تخلط الكيكة المفتتة ناعم مع الشيكولاتة الكريمي والجبنة الكريمي والكريمة* تشكل في صينية مدروة وتوضع في الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك* يضاف على الوجه الشيكولاتة المذابة وتزين بالشيكولاتة الملونة