باستخدام الواقع المعزز وكاميرا هاتفك.. تطبيق جديد يساعد على مواجهة فوبيا العناكب والحشرات

طور باحثون في جامعة بازل في سويسرا، تطبيق للهواتف الذكية يعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، يهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من رهاب العناكب.
وبحسب موقع "cnet" التقني، يمكن أن يخفف التطبيق الذكي المسمى Phobys، من فوبيا الخوف من العناكب والحشرات الزاحفة، حتي يتمكنوا من مواجهة خوفهم بطريقة آمنة ومنضبطة.
تطبيق عناكب الواقع المعزز تساعدك على محاربة فوبيا الحشرات
ووفقا للدراسة التي أجراه فريق البحث بالجامعة السويسرية لمدة أسبوعين على 66 مشاركا كانوا يخشون العناكب، يعاني حوالي 10% من البشر في جميع أنحاء العالم من رهاب الحيوانات والحشرات، فقد تفاعل بعض المشاركين مع تطبيق Phobys، والذي ساعدهم على الاقتراب من عنكبوت حقيقي في صندوق شفاف والتعامل معه، أكثر من أولئك الذين لم يستخدموا التطبيق.
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