موتورولا تطلق الإصدار العالمي من هاتف Edge 20 Pro في هذا الموعد

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق الإصدار العالمي لهاتفها المميز Edge 20 Pro، من سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، للأسواق الهندية، بعد أن قامت بإطلاق هاتفي Edge 20 Fusion و Edge 20، في وقت سابق من العام الحالي.
نشرت الشركة الأمريكية موتورولا على حسابها الرسمي في تويتر، أنها جاهزة لإطلاق النسخة الأعلى "Pro" قريباً، بينما يؤكد متجر Flipkart أن الهاتف الذكي Edge 20 Pro سيتم إطلاقه في 1 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تخفض شركة موتورولا من سعة الوصول العشوائي للهاتف الذكي في محاولة لخفض سعر الهاتف، وفقاً لما ذكره موقع "Gizmochina".
سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Pro
سيأتي هاتف Edge 20 Pro من موتورولا بشاشة من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض FHD+، بالإضافة إلى معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، مع تصميم مثقوب من الوسط.
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