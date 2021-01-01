

موتورولا تطلق الإصدار العالمي من هاتف Edge 20 Pro في هذا الموعد موتورولا تطلق الإصدار العالمي من هاتف Edge 20 Pro في هذا الموعد

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق الإصدار العالمي لهاتفها المميز Edge 20 Pro، من سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، للأسواق الهندية، بعد أن قامت بإطلاق هاتفي Edge 20 Fusion و Edge 20، في وقت سابق من العام الحالي.



نشرت الشركة الأمريكية موتورولا على حسابها الرسمي في تويتر، أنها جاهزة لإطلاق النسخة الأعلى "Pro" قريباً، بينما يؤكد متجر Flipkart أن الهاتف الذكي Edge 20 Pro سيتم إطلاقه في 1 أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تخفض شركة موتورولا من سعة الوصول العشوائي للهاتف الذكي في محاولة لخفض سعر الهاتف، وفقاً لما ذكره موقع "Gizmochina".



سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge 20 Pro

سيأتي هاتف Edge 20 Pro من موتورولا بشاشة من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض FHD+، بالإضافة إلى معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، مع تصميم مثقوب من الوسط.

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ولعشاق التصوير، فإن هاتف موتورولا الذكي Edge 20 Pro ، سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870 SoC، ومن المتوقع أن يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 11.وكما سيملك على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الهاتف عن ما تم إطلاقه به، حيث كلف 820 دولار "أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري".