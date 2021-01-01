

لدعم ذوي الاحتياجات.. مايكروسوفت تكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الاحتياجات.. مايكروسوفت تكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive

كشفت شركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الأمريكية، عن العديد من منتجاتها الذكية أمس ضمن فعاليات حدث Microsoft Surface 2021، كما قامت بكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.



وبحسب ما ذكره موقع "The Verge" التقني، قامت مايكروسوفت بتطوير مجموعة Surface Adaptive، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تجربة أكثر سهولة لأجهزة اللاب توب وأجهزة التابلت، وذلك عبر قيامها بإضافة ملصقات Keycap، وملصقات Bump، كما أضافت الشركة مؤشرات لأماكن تواجد منافذ وفتحات الأجهزة.



تعمل مجموعة أدوات Surface Adaptive Kit على تسهيل الوصول إلى أجهزة اللاب توب من مايكروسوفت

تقوم كلا من ملصقات Keycap و Bump بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المفاتيح المهمة، والعثور على الكابلات ومنافذ الجهاز، وكما تشمل مجموعة Surface Adaptive، حلقة سحب لتوفير مزيد من المرونة والسلاسة عند فتح جهاز اللاب توب أو استخدام حامل جهاز التابلت.

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وتتضمن المجموعة ملصقات شفافة، ومؤشرات ملموسة، وملصقات Bump ثلاثية الأبعاد، وتأتي مؤشرات المنافذ والفتحات بتصميم بارز لتحديد أماكن تواجدها.أكدت شركة مايكروسوفت على قيامها بالتعاون مع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مجموعة Surface Adaptive، وذلك للتأكد من تغطيتها للعديد من الاحتياجات التي تساهم في جعل استخدام أجهزة اللاب توب والتابلت أكثر سهولة.وقد أعلنت مايكروسوفت عن الأجهزة التي ستدعم مجموعة Surface Adaptive، حيث ستعمل مع جهاز لاب توب Surface Pro 7 والإصدارات الأحدث.وذلك إلى جانب جهاز لاب توب Surface Laptop 3 والإصدارات الأحدث أيضاً، كما ستعمل مع كلا من Surface Book 3 و Surface Laptop Studio الجديد، ومن المقرر توفرها في وقت لاحق من العام الحالي.