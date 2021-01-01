لدعم ذوي الاحتياجات.. مايكروسوفت تكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive

كشفت شركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الأمريكية، عن العديد من منتجاتها الذكية أمس ضمن فعاليات حدث Microsoft Surface 2021، كما قامت بكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب ما ذكره موقع "The Verge" التقني، قامت مايكروسوفت بتطوير مجموعة Surface Adaptive، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تجربة أكثر سهولة لأجهزة اللاب توب وأجهزة التابلت، وذلك عبر قيامها بإضافة ملصقات Keycap، وملصقات Bump، كما أضافت الشركة مؤشرات لأماكن تواجد منافذ وفتحات الأجهزة.
تعمل مجموعة أدوات Surface Adaptive Kit على تسهيل الوصول إلى أجهزة اللاب توب من مايكروسوفت
تقوم كلا من ملصقات Keycap و Bump بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المفاتيح المهمة، والعثور على الكابلات ومنافذ الجهاز، وكما تشمل مجموعة Surface Adaptive، حلقة سحب لتوفير مزيد من المرونة والسلاسة عند فتح جهاز اللاب توب أو استخدام حامل جهاز التابلت.
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