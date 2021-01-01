ظهر الآن تسريب جديد يكشف لنا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021 القادم من شركة سامسونج والذي يشير إلى أنه سيكون إضافة قوية لسلسلة Galaxy Tab A series حيث سيصل بمواصفات جيدة للغاية وسعر معقول، وخلال السطور القادمة دعونا نستعرض أبرز ما ورد في التسريب.
الجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A8 2021 سيتوفر بأبعاد الارتفاع 246.7 ملم × العرض 161.8 ملم وبسمك 6.9 ملم بالإضافة إلى أنه سيضم شاشة TFT LCD حجمها 10.4 بوصة بجودة FHD+ وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وعلى الواجهة الخلفية سيحتوي هذا الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
سيتم تشغيل هذا الجهاز اللوحي بمعالج من كوالكوم وسيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 4 جيجا رام و 128 جيجا بايت، مع العلم بأن شركة سامسونج ستجلب فتحة microSD لزيادة المساحة التخزينية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق