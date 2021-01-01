

تسريب المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021 تسريب المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021

ظهر الآن تسريب جديد يكشف لنا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021 القادم من شركة سامسونج والذي يشير إلى أنه سيكون إضافة قوية لسلسلة Galaxy Tab A series حيث سيصل بمواصفات جيدة للغاية وسعر معقول، وخلال السطور القادمة دعونا نستعرض أبرز ما ورد في التسريب.



الجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A8 2021 سيتوفر بأبعاد الارتفاع 246.7 ملم × العرض 161.8 ملم وبسمك 6.9 ملم بالإضافة إلى أنه سيضم شاشة TFT LCD حجمها 10.4 بوصة بجودة FHD+ وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وعلى الواجهة الخلفية سيحتوي هذا الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



سيتم تشغيل هذا الجهاز اللوحي بمعالج من كوالكوم وسيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 4 جيجا رام و 128 جيجا بايت، مع العلم بأن شركة سامسونج ستجلب فتحة microSD لزيادة المساحة التخزينية.

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سيحتوي الجهاز اللوحي Galaxy Tab A8 2021 أيضا على مكبرات صوت رباعية ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومنفذ لشحن البطارية من فئة USB Type C، بالإضافة إلى أن هذا الجهاز سيتوفر بإصدار يدعم Wi-Fi فقط وإصدار آخر يدعم LTE.لم يتم الكشف عن باقي المواصفات الخاصة بهذا الجهاز لذلك سيتعين علينا الانتظار حتى تخرج الشركة وتكشف عن بعض التفاصيل التي تخص الجهاز اللوحي قبل موعد الإعلان الرسمي الذي قد يكون في شهر أكتوبر المقبل، ومع ذلك فإن هناك العديد من الشائعات التي تشير إلى أن Galaxy Tab A8 2021 سيصل بشكل رسمي خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Samsung Galaxy S21 FE.