

تسريب مواصفات الهاتف Motorola Moto E40 تسريب مواصفات الهاتف Motorola Moto E40

في الأيام القليلة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة موتورولا تعمل حاليا على هاتف أكثر تقدما تحت مسمى Motorola Moto E40، والآن ظهر تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية التي من الممكن أن يصل بها هذا الهاتف في الفترة المقبلة، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على المواصفات الرئيسية للهاتف موتورولا موتو E40.



مواصفات الهاتف Motorola Moto E40

سيتوفر هذا الهاتف الجديد مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أنه سيتوفر بمعالج ثماني النواة (لم يتم الكشف عن اسمه) ونتوقع أن يكون المعالج أفضل من Unisoc T606 الموجود في الهاتف Moto E20 (والذي يتضمن نواتين Cortex-A75 و6 أنوية A55) بجانب 32 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 2 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، وسيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من موتورولا.



الهاتف Motorola Moto E40 سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وسيحتوي كذلك على 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية بواسطة الكاميرا الأمامية والخليفة كما أنه سيدعم خاصية HDR وpanorama.



وبخصوص البطارية فستأتي 4000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فالهاتف Motorola Moto E40 سيتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف (مدمج في شعار موتورولا) وسيدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD الذي يتم تركيبه بدلا من إحدى الشرائح وسيدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.

قد يعجبك أيضا...

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف، ونتوقع أن تخرج الشركة في قادم الأيام وتكشف عن تفاصيل جديدة تخص الهاتف Motorola Moto E40 وتحدد موعد الإعلان الرسمي.