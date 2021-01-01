

مواصفات وأسعار هاتف Nokia G50 مواصفات وأسعار هاتف Nokia G50

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات، أعلنت الآن شركة HMD المسؤولة عن إطلاق هواتف ذكية تحت العلامة التجارية نوكيا عن الهاتف Nokia G50 مع مواصفات متوسطة تتمثل في دعم شبكات الجيل الخامس 5G و3 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع ومواصفات أخرى جيدة للغاية سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Nokia G50.



مواصفات الهاتف نوكيا جي 50

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD حجمها 6.82 بوصة بدقة 1560×720 بكسل وبجودة HD+ وتحتوي على ثقب بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن الهاتف Nokia G50 يضم 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 (الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية).



يتم تشغيل الهاتف Nokia G50 بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Adreno 619 مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من نوكيا.

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البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى فالهاتف نوكيا جي 50 يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم زيادة المساحة التخزينية حتى 512 جيجا بايت من خلال منفذ microSD (يمكن تركيب بطاقة ذاكرة خارجية بجانب شريحتي الاتصال في وقت واحد) بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Nokia G50الهاتف Nokia G50 سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الشهر المقبل بسعر يبدأ من 315 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.