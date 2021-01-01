تسلمت محكمة جنايات الجيزة خلال جلسة محاكمة سفاح الجيزة، تقرير الطب النفسي حول الحالة العقلية الخاص بـ فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ “سفاح الجيزة”، خلال محاكمته في اتهامه بقتل زوجته فاطمة وصديقه وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن طلب دفاعه إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وأمرت جهات التحقيق بإيداع لمدة شهرين الأمراض العقلية والعصبية المختصة، وذلك إخضاعه للكشف الطبي النفسي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.
وذكر التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.
ووصل والد المجني عليها “فاطمة" إلى قاعة المحكمة وحضور دفاع المجني عليها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الجنايات تفجر مفاجأة عن الحالة العقلية لـ سفاح الجيزة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق