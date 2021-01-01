الجنايات تفجر مفاجأة عن الحالة العقلية لـ سفاح الجيزة



سفاح الجيزة سفاح الجيزة

تسلمت محكمة جنايات الجيزة خلال جلسة محاكمة سفاح الجيزة، تقرير الطب النفسي حول الحالة العقلية الخاص بـ فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بـ “سفاح الجيزة”، خلال محاكمته في اتهامه بقتل زوجته فاطمة وصديقه وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن طلب دفاعه إيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وأمرت جهات التحقيق بإيداع لمدة شهرين الأمراض العقلية والعصبية المختصة، وذلك إخضاعه للكشف الطبي النفسي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية.



وذكر التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.



ووصل والد المجني عليها “فاطمة" إلى قاعة المحكمة وحضور دفاع المجني عليها.

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بعد شهرين في مستشفى الأمراض النفسية.. سفاح الجيزة يظهر أمام الجنايات من جديدجنايات الإسكندرية تستكمل محاكمة سفاح الجيزة .. اليوموتُعقد الجلسة في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.يذكر أن محكمة جنايات الجيزة أودعت قذافي فراج عبد العاطي مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين، وذلك لبدء إخضاعه للكشف الطبي، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية أو اضطرابات نفسية من عدمه، وصولًا لبيان مدى مسئوليته جنائيًا عن مقتل المجني عليها زوجته فاطمة زكريا بعدما أزهق روحها وأخفى جثتها في «ديب فريزر».وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم 23 سبتمبر للاطلاع على الرأي الطبي بشأن حالة المتهم، وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع المتهم الذي علق على القرار، بأنه في حالة ثبوت أن المتهم يعاني من أمراض نفسية أو عصبية فإنه سيتقدم بالطعن بالنقض على أحكام الإعدام الثلاثة الصادرة بحقه.