

هذه أسعار موديل 2021 لسيارة G63 من مرسيدس-AMG في مصر هذه أسعار موديل 2021 لسيارة G63 من مرسيدس-AMG في مصر

أعلنت مرسيدس-بنز مؤخرا عن أسعار موديل 2021 من سيارتها G63 التي تعتبر نسخة أقوى من G-Class الجديدة، وذلك بسبب تطوير قسم AMG الرياضي التابع للشركة الألمانية لهذه النسخة من السيارة.



وفي مصر يتم إطلاق هذه السيارة بثلاثة فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى G63 AMG بسعر 4 مليون و630 ألف جنيه.

- فئة ثانية G63 AMG (إصدار Night Edition) بسعر 4 مليون و700 ألف جنيه.- فئة ثانية G63 AMG (إصدار Night Edition Mango) بسعر 4 مليون و850 ألف جنيه.وأشار الوكيل المحلي إلى أنه يمكن للراغبين في شراء هذه السيارة طلب لون خاص عند شراء أي من الفئات الأولى أو الثانية، وذلك مقابل مبلغ إضافي قيمته 95 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل جميع مواصفات الجيل الثاني من سيارة G-Class الجديدة المزودة بقاعدة عجلات وهيكل W463، والذي بدأ انتاجه في 2018، بالإضافة لتعديلات كثيرة أضافها قسم AMG بالشركة، والتي كان أهمها المحرك الذي طوره هذا القسم، وهو محرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 585 حصان و850 نيوتن متر من عزم الدوران.ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات متطور، وبهذه المواصفات يستطيع هذا الموديل من G63 التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية، وبسرعة قصوى 220 كم/ساعة محددة الكترونيا.



