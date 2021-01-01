مواعيد التشغيل المبدئي لنفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي



نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي

أعلنت هيئة قناة السويس، مواعيد التشغيل المبدئي لعبور المركبات المختلفة لنفق الشهيد "أحمد حمدي الشمالي" في الاتجاه من الشرق إلى الغرب تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً، وذلك بالتوازي مع تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي 1 (النفق الجنوبي/ القديم) لعبور المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس من (الغرب إلى الشرق) في ذات الفترة، على أن يتم تحويل المركبات للعبور من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي 1 في الاتجاهين خلال الفترة من الرابعة مساءاً وحتى الثامنة صباحا ً لليوم التالى.







وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه من المقرر أن يعمل النفق الجديد( نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي) بكامل طاقته على مدار الـ ٢٤ ساعة في القريب العاجل بمشيئة الله فور انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي واستيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بالتشغيل.

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وأكد الفريق ربيع على أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية بمنطقة القناة وسيناء يعد إضافة جديدة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن و التي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في المنطقة من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.وأضاف رئيس الهيئة أن سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة عززت من اختصار ساعات طويلة من رحلة العبور من شرق القناة إلى غربها و العكس، حيث لا يتجاوز زمن عبور الأنفاق10 دقائق، مؤكداً مراعاة تصميم الأنفاق لأعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال أحدث أنظمة التشغيل والتحكم فى الأنفاق شاملة أنظمة التهوية والإضاءة والمراقبة بالكاميرات والتحكم فى المرور والاتصالات السلكية و اللاسلكية ومكافحة الحريق الأتومتاتيكية.وللاطمئنان على انتظام حركة عبور المركبات المختلفة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي، أناب السيد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري بالهيئة لمتابعة تشغيل النفق والتعرف عن قرب على انطباعات المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم بمناسبة افتتاح النفق، حيث تتولى إدارة الأنفاق والكباري بهيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تشغيل وصيانة سلسلة الأنفاق أسفل قناة السويس من خلال فريق عمل متخصص من مهندسين وفنيين وأعمال إدارية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب.جدير بالإشارة، أن نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي ، تم إنشائه بواسطة تحالف لشركتي (كونكورد وبتروجيت) تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتكون النفق من حارتين مروريتين بعرض 3.6 للحارة الواحدة وصافي إرتفاع 5.5متر بعد إنشاء الطريق والتركيبات الكهروميكانيكية، ويبلغ الطول الإجمالي للنفق 4250 متر (3250 حفر نفقي بإستخدام ماكينة الحفر + 1000متر حفر مكشوف )، فيما يبلغ أقصي عمق للنفق من السطح الأرضي 70متر في حين يبلغ أقصي عمق للنفق من سطح القناة 53متر، وهو مزود بمخارج هروب للأفراد على طول النفق وبيارات طوارئ لدخول فرق الإنقاذ والحماية المدنية.