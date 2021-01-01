

بسعر يتخطى 5 مليون جنيه.. مرسيدس-مايباخ الفخمة الأن في مصر بسعر يتخطى 5 مليون جنيه.. مرسيدس-مايباخ الفخمة الأن في مصر

أعلنت مرسيدس-بنز مصر مؤخرا عن أسعار موديل 2022 من سيارتها الفخمة مايباخ S-Class، والتي تعتبر نسخة عالية وأكثر فخامة من سيارة S-Class التي تقدمها مرسيدس-بنز الألمانية.



أما بالنسبة لأسعار هذا الموديل في مصر فتم ذكرها كالتالي:



- فئة واحدة S580 مايباخ (بألوان معنية وغير معدنية) بسعر 5 مليون و450 ألف جنيه.

- يضاف 25 ألف جنيه للون Designo.- يضاف 115 ألف جنيه للون Magno.- يضاف 400 ألف جنيه للسيارة بلونين.وتم تصميم هذا الموديل من السيارة انطلاقا من الجيل السابع من سيارة الشركة الألمانية S-Class، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في 2 سبتمبر 2020، وقدمته الشركة في ذلك الوقت بنسختين الأولى عادية والثانية نسخة طويلة أكبر حجما.وذكرت الشركة أنها تقدم هذا الموديل بقاعدة عجلات طولها 3.39 متر تقريبا، أي أنها أطول بـ 18 سم مقارنة بقاعدة عجلات الموديل الحالي من السيارة، الأمر الذي جعل السيارة أكثر اتساعا ورحابة من الداخل، كما أن الشركة أكدت تزويد هذا الموديل بنظام ذبذبة خاص يلغي الذبذبات الناتجة من حركة السيارة على الطريق ويمنعها من الوصول لمقصورة القيادة.أما بالنسبة للمحرك الذي يتم تقديمه محليا مع هذا الموديل فهو محرك هجين بسيط يضم نظام كهربائي بمحرك 48 فولت قوته 21 حصان ومحرك بنزين V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 503 حصان وعزم 700 نيوتن متر.







