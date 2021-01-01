10 آلاف جنيه زيادة على أسعار إم جي 5

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10 آلاف جنيه زيادة على أسعار إم جي 5

رفع عدد من التجار و الموزعين أسعار إم جي 5 موديل 2022، بزيادة تتراوح بين 8 و 10 آلاف جنيه وجاءت الأسعار الرسمية بين الفئة الأولى 228 ألف جنيه، والفئة الثانية 248 ألفاً والثالثة 268 ألفاً.

وتتوفر السيارة الصينية MG 5 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتشمل على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، كما تتوفر بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.

وتحتوي على مجموعة التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، ضبط المرايا الخارجية كهربائية، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( عدد 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث، وUSB)، وغيرها».

المصدر: Egypt automotive

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