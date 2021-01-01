

متمسكة بمحركات الاحتراق... جماعات حماية البيئة تطالب بمقاطعة تويوتا متمسكة بمحركات الاحتراق... جماعات حماية البيئة تطالب بمقاطعة تويوتا

طالبت جمعيات حماية البيئة بمقاطعة شركة تويوتا موتورز خاصة مع استمرار الشركة ضخ أموالها ومواردها لإبطاء توقيت التخلي الكامل عن سيارات الاحتراق الداخلي.



وفقا لموقع "electek"، المتخصص في الإلكترونيات، على الرغم من أن تويوتا حفرت اسما عريقا لها في عالم المحركات، لتتربع بأسطول طرازاتها المتنوعة التي تمتعت بالموثوقية وقوة التحمل على رأس الشركات الناجحة، إلا أنها بدأت في التخلف عن باقي المنافسين بسبب تركيزها على إنتاج السيارات الهجينة وسيارات البنزين والديزل، عكس كل الشركات الأخرى التي تأكدت أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية مع الدخول في عصر صفرية الانبعاثات الحرارية التي يسعى إليها دول الاتحاد الأوروبي.



عارضت تويوتا برنامج الحوافز الفيدرالية الأمريكية المقدمة خصيصا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تخفض الضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة بمقدار 2500 دولار إلى 7500 دولار، على حسب سعة البطارية، وأكثر ما أثار غضب الناشطين البيئيين هو محاولات إبطاء الانتقال للعصر الكهربائي من خلال إنشاء جماعات ضغط.

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اعتراض تويوتا الأخير جاء بغد سلسلة من الضغط والمبادرات المتنوعة التي من شأنها إبطاء اعتماد السيارات الكهربائية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انحازت شركة صناعة السيارات أيضًا إلى الإدارة الأمريكية في دعوى قضائية لمنع كاليفورنيا من فرض معايير الانبعاثات الخاصة بها والتي تكون أكثر صرامة من المعايير الفيدرالية، لم تنسحب شركة تويوتا من الدعوى القضائية إلا بعد أن تولى الرئيس جو بايدن البيت الأبيض وبدت الدعوى ميؤسًا منها.