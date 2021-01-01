

تويتر تتعهد بالتغلب على مشكل اختفاء التغريدات تويتر تتعهد بالتغلب على مشكل اختفاء التغريدات

واحدة من المشاكل التي يعاني منها المستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي هو اختفاء التغريدات أثناء قرائتها في بعض الأحيان، تويتر أعلنت رسميا أنها ستعمل على حل هذا المشكل.



و يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق تويتر على المنصات المحمولة على مشكلة اختفاء تغريدة ما كانوا يقرأونها، و يقع ذلك في الغالب حينما يكون هناك رد من مستخدم ما على التغريدة أو إذا أضاف المغرد الأصلي تغريدة مترابطة معها، و تويتر على دراية تامة بهذه المشكلة و أعلنت عبر حساب الدعم الرسمي الخاص بها أنها تعمل على حل هذه المشكلة.



و قال حساب الدعم الرسمي على تويتر في تغردة: "لنتحدث عن اختفاء التغريدات من العرض في منتصف القراءة عندما يبدو أن الخط الزمني يتم تحديثه تلقائيًا. نعلم أنها تجربة محبطة ، لذلك نعمل على تغييرها. على مدار الشهرين المقبلين ، سنطرح تحديثات للطريقة التي نعرض بها تغريداتك حتى لا تختفي."



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