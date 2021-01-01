

تعرف على الأنواع المختلفة لتراخيص نظام ويندوز تعرف على الأنواع المختلفة لتراخيص نظام ويندوز

حققت شركة مايكروسوفت نجاحًا كبيرًا بنظام تشغيل ويندوز لأكثر من عقدين كاملين، وكما نعلم فإن النظام يأتي بشكل مدفوع وهو أمر مفهوم نظرًا لأنه واحد من أهم منتجات الشركة.



ويتوفر نظام التشغيل الأشهر بأكثر من نوع من التراخيص، وكل نوع يأتي مع شروط استخدام معينة، وهي التي يوافق عليها المستخدم عند الشراء.



ويعد النوع الأول لتراخيص ويندوز هو FPP اختصارًا للاسم الكامل Full Packaged Product والذي يعني “منتج متكامل”. وهذه الرخصة تباع للمستخدمين في المحال التجارية أو عبر الإنترنت. وهي موجهة لم لا يحتاجون تشغيل أقل من خمسة أجهزة.

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وتنقسم تراخيص FPP لنوعين منفصلين، وهما تراخيص الترقية أو التراخيص الكاملة. وتستخدم تراخيص الترقية – وكما يظهر من اسمها – في الترقية من إصدار ويندوز لآخر، وهي تكون أقل سعرًا من التراخيص الكاملة.ومن ناحية أخرى فإنه من الممكن أن يتم استخدام هذه الرخص كرخص كاملة لتنصيب نظام التشغيل مباشرةً دون الحاجة للترقية من إصدار أقدم. وعند شراء هذا النوع من الرخص فإنه من الواجب على المستخدم أن يستخدم الرخصة ضمن المدى المسموح لها من حيث عدد الأجهزة.الأنواع المختلفة لرخص ويندوزأما عن النوع الثاني لرخص استخدام ويندوز فيكون موجه للمصانع والشركات. كما يعرف هذا النوع باسم OEM. ويتم استخدام هذه النسخة على الأجهزة التي تباع مع نظام ويندوز مثبت مسبقًا.ونظرًا لأن مايكروسوفت تبيع هذه الرخص بشكل مباشر للشركات المصنعة فإن سعرها يكون منخفض إلى حد كبير ولا يتحمله المستخدم بشكل كامل. وضمن هذا النوع من الرخص تكون الشركة المصنعة هي المسؤولة عن تقديم الدعم الفني وحل أي مشكلة تظهر في الجهاز، وليس مايكروسوفت.ولا تقتصر أنواع تراخيص استخدام ويندوز على الأنواع السابقة. بل هناك نوع إضافي وهي الرخص ذات الكميات الكبيرة. والتي تعرف باسم Volume Licenses.ويتم توجيه هذا النوع بشكل أساسي للشركات والجهات الضخمة. كما أنها مناسبة أيضًا للمدارس والجامعات. وذلك لأن هذه الجهات تقوم بتشغيل عدد كبير من الأجهزة سواء للموظفين أو الطلبة.كيف تعرف نوع الترخيص الخاص بكيمكن لأي مستخدم أن يعرف نوع الترخيص الموجود في نسخة ويندوز التي يستخدمها. إلا أن هذا لا يشكل أي فارق في العادة على تجربة الاستخدام الخاصة به.ويمكنك أن تعرف نوع الترخيص الموجود لديك من خلال الضغط على Windows + R ومن ثم كتابة الأمر cmd ضمن نافذة Run التي ستظهر لك. وبعد ذلك ستظهر لك نافذة الأوامر البرمجية Command Prompt.تعرف على الأنواع المختلفة لتراخيص نظام ويندوزوكل ما تحتاج إلى هو كتابة الأمر slmgr -dli ومن ثم الضغط على زرّ Enter. بعد ذلك سيظهر لك نظام التشغيل نافذة توضح لك أهم المعلومات عن إصدار ويندوز الخاص بك، بما في ذلك نوع الترخيص.تعرف على الأنواع المختلفة لتراخيص نظام ويندوزإخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"