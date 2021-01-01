

نظارات آبل للواقع المعزز تصل الأسواق في عام 2022 نظارات آبل للواقع المعزز تصل الأسواق في عام 2022

أفاد تقرير جديد أن نظارة الرأس للواقع المعزز التي يُشاع عنها كثيرًا من شركة آبل قد يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في النصف الثاني من العام المقبل وتصل تكلفتها إلى 2000 دولار.



وأكملت نظارة الرأس الجزء الثاني من اختبار النموذج الأولي، ويمكن أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة في الربع الثاني من عام 2022، مع إصدارها في النصف الثاني من العام، حسبما ذكرت التقارير نقلاً عن مصادر سلسلة التوريد.



وفي شهر يونيو، عرض المحلل مينغ تشي كو جدولًا زمنيًا مشابهًا لنظارة الرأس من الشركة، حيث أفاد بأنه يتم إطلاقها في وقت ما بين شهري أبريل ويونيو من العام المقبل.



وكشفت شركة آبل، ومقرها كوبرتينو في كاليفورنيا، عادةً عن أجهزتها الجديدة في الخريف. ومن الممكن أن تقدم عملاقة التكنولوجيا نظارة الرأس في إطار زمني مماثل.

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ومن المحتمل ألا تستهدف نظارة الرأس القادمة المستهلكين. ولكن بدلاً من ذلك تكون موجهة نحو المطورين والعملاء من رجال الأعمال.ولا يتوقع طرح منتج أكثر تركيزًا على المستهلك، يعرف باسم Apple Glass، حتى عام 2023 على أقرب تقدير.ويشير التقرير إلى أن الجهاز قد يحتوي على كاميرا ومستشعر بصري ليزر وقد يزن أيضًا نحو 100 جرام ويحتوي على شريحة 5 نانومتر.وللمقارنة، تزن نظارة Google Glass Enterprise Edition نحو 46 جرامًا دون إطار، ويستخدم أحدث هاتف آيفون 13 شريحة 5 نانومتر، A15 Bionic.بالإضافة إلى ذلك تتصل النظارة بجهاز آيفون عبر البلوتوث ويكون إطارها مصنوعًا من مادة سبائك المغنيسيوم.نظارات آبل للواقع المعزز تكلف 2000 دولارأشارت التقارير السابقة إلى أن الجهاز يحتاج إلى الاتصال لاسلكيًا بجهاز ماك أو آيفون. ولكن يحتوي أيضًا على إمكانات الواقع المعزز عبر 15 وحدة كاميرا على الأقل مع ميزة تتبع العين وربما التعرف على قزحية العين.وتراكب ميزة الواقع المعزز في نظارة الرأس الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب عبر العالم الحقيقي المستخدم. ويعزز ذلك الألعاب والبرامج التعليمية.ويشير طلب براءة اختراع لعام 2019 إلى أن آبل تدرس تقنية توصف بأنها جهاز عرض يستخدم المجمع العاكس الثلاثي الأبعاد.ويمكن لهذه التقنية الثلاثية الأبعاد أن تدمج الكائنات المعروضة في شاشة نظارة الرأس بسلاسة أكبر. ويزيد ذلك من عمق المجال ويقلل من إجهاد العين والغثيان الناتج غالبًا عن الواقع المعزز والواقع الافتراضي.إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"