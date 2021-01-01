

مايكروسوفت تكشف النقاب عن 5 أجهزة ذكية جديدة مايكروسوفت تكشف النقاب عن 5 أجهزة ذكية جديدة

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية النقاب عن خمسة أجهزة سيرفس، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة كمبيوتر محمولة بنظام تشغيل ويندوز 11. ووفقا للموقع الرسمي للشركة، تم افتتاح العرض التقديمي بجهاز الكمبيوتر المحمول الرفيع "Surface Pro 8‎" والذي يتميز بشاشة مقاس 13 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ومعالج إنتل من الجيل الحادي عشر وذاكرة بحجم 32 غيغابايت.

كما تم الإعلان عن الجهاز اللوحي "تابلت" "Surface Go 3" بمعالج إنتل بينتيوم 6500 الجديد، والذي يحسن الأداء بنسبة 60% وذاكرة تتراوح بين 4 إلى 8 غيغابايت، بالإضافة إلى 64 أو 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلي. كما تضمن العرض التقديمي جهاز Surface Duo 2 القابل للطي، والذي يحتوي على شاشتين بقياس 8.3 إنش قطري، وكلاهما يتميز بمعدل تحديث أسرع يبلغ 90 هرتز ويوجد داخل نصف الجهاز معالج Snapdragon 888، كما أنه يدعم اتصال 5G، ويتضمن 3 كاميرات.بالإضافة إلى ما سبق، عرضت مايكروسوفت جهاز الكمبيوتر المحمول القابل للطي Surface Studio المزود بشاشة تعمل باللمس بمقاس 14.4 بوصة، حيث يمكن استخدامه مثل كمبيوتر محمول مع لوحة مفاتيح وكجهاز لوحي "تابلت" وتم تزويد الجهاز بمعالجات Core i5 أو Core i7، وبذاكرة 16 أو 32 غيغابايت. وفي الختام كشفت الشركة عن مجموعة Surface Adaptive Kit المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن مجموعة من الملصقات للوحات المفاتيح والأجهزة الأخرى التي ستسهل على ضعاف البصر استخدام المفاتيحـ بالإضافة إلى جهاز ماوس صديق للبيئة مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 20%.



