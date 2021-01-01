

باقة 100 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 بالإمارات باقة 100 ألف درهم.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 بالإمارات

تعتبر فئة السيدان هي الأشهر في عالم السيارات، و علي مدار سنوات لازالت تزود محبيها بالعديد من الإصدارات القوية حول العالم، خاصة السوق الاماراتي الذي يقدم موديلات مميزة.



يستعرض موقع “صدي البلد” الإخباري سعر ومواصفات ٥ سيارات سيدان بالسوق الاماراتي موديلات 2021 من فئة السيدان.



1 ـ سوبارو ليجاسي

ينتمى طراز سوبارو ليجاسى موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 182 حصان، وعزم أقصى للدوران 238 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في مدة زمنية 8.6 ثانية.

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تحتوي السيارة سوبارو ليجاسى موديل 2021 على التصميم الأنيق، وجهزت بشاشة معلومات وترفيه بقياس 11.6 بوصة يكملها شاشة العدادات الرقمية المميزة في عرضها معلومات القيادة، وتشمل التجهيزات الداخلية نظام مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة كهربائية متعددة الاستخدام بأزرار التحكم في أجهزة السيارة بما في ذلك نظام صوت فاخر مع 8 سماعات، ومثبت سرعة ذكي متكيف وتدعم تقنية البلوتوث ومنافذ يو اس بي وAUX ، ويوجد بالفئات العليا فتحة سقف ومقاعد كهربائية التعديل.أسعار سوبارو ليجاسي موديل 2021 في الامارات:الفئة الأولى STANDARD بسعر82 ألف درهم.الفئة الثانية PREMIUM بسعر90 ألف درهم.الفئة الثالثة R-S بسعر 109 ألف درهم.2 ـ هوندا أكوردزودت سيارة هوندا أكورد موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 198 حصان، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 195 كم في الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.أما المحرك الاخر مكون من 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 252 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن/متر، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 10 سرعات.جهزت السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و تمثل، منظومة الوسائد الهوائية، و نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، مع خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، مع مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.أسعار هوندا أكورد موديل 2021 في الامارات:الفئة الأولى LX بسعر94 ألف درهم.الفئة الثانية LX SPORT بسعر103 ألف درهم.الفئة الثالثة EX بسعر113 ألف درهم.الفئة الرابعة EXL بسعر123 ألف درهم.الفئة الخامسة SPORT بسعر139 ألف درهم.3 ـ فولكس باساتزودت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يولد قوة قدرها 220 حصانا، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.كما حصلت فولكس فاجن باسات موديل 2021 على نظام زر تشغيل و إيقاف المحرك، وإطارات رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية LED، وزجاج أمامي عازل للحرارة، وخاصية تعديل مستوى ارتفاع المقاعد الأمامية، ومسند يد، ومرآة خلفية بخاصية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.أسعار فولكس فاجن باسات موديل 2021 في الامارات:الفئة الأولى TRENDLINE بسعر96 ألف درهم.الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر121 ألف درهم.4 ـ هيونداي أزيرازودت سيارة هيونداي أزيرا موديل 2021، بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يخرج قوة قدرها 290 حصان، عند 6600 د/د، وعزم دوران 338 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة بثماني سرعات، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 11،7 كم/لتر، وسعة خزان الوقود 70 لتر، كما تنطلق السيارة من وضعية الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية.وتحتوي سيارة هيونداي أزيرا موديل 2021، بشاشة تعمل باللمس بقياس 12.5 بوصة، بها نظام الملاحة مع شاشة LCD، تتوفر بتغيير أوضاع القيادة، وشاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، وفي الطراز الأعلى تتوفر إضاءة محيطية مع خيارات تصل إلى أكثر من لون ، و دمج فتحات التهوية في الخط الأفقي بعرض المقصورة بطابع انسيابي.أسعار هيونداي أزيرا موديل 2021 في الامارات:الفئة الأولى BASE بسعر119 ألف درهم.الفئة الثانية MIDبسعر136 ألف درهم.الفئة الثالثة HIGHبسعر149 ألف درهم.5 ـ كيا كادنزاحصلت سيارة كيا كادنزا 2021 على محرك V6 سعة 3300 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 275 حصان، و338 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، و تعمل بنظام الدفع الامامي .تأتي كيا كادنزا بمجموعة عدادات الرئيسية مع شاشة ملونة 4.2 بوصة، وشاشة عرض 8 بوصة، مع مجموعة من ميزات الاتصال آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام الملاحة بشاشة قياس 12.3 بوصة ، بها مصابيح امامية و خلفية بتقنية LED .أسعار كيا كادنزا 2021 في الامارات:الفئة الأولىMPI BASE بسعر96 ألف درهم.الفئة الثانية GDI TOP بسعر135 ألف درهم.الفئة الثالثة GDI MID بسعر138 ألف درهم.