ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الخميس 23 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6494 15.7773
يورو 18.3521 18.5083
جنيـه إسترليـنى 21.3458 21.5218
دولار كنـدى 12.2452 12.3492
كرون دانمركى 2.4681 2.4887
كرون نرويجى 1.8123 1.8279
كرون سـويدى 1.8038 1.8192
فرنك سويسرى 16.9660 17.1065
100 ين يابانى 14.2839 14.4045
ريـال سعـودى 4.1725 4.2068
دينـار كويتى 51.9397 52.4686
درهم اماراتى 4.2601 4.2957
دولار اسـترالى 11.3474 11.4417
دينـار البحـرين 41.5137 41.8640
ريـال عمـانى 40.6436 40.9821
ريـال قطـرى 4.2969 4.3344
دينـار اردنـى 22.0414 22.2843
يوان صينى 2.4198 2.4399
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23 -9-2021
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