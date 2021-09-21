أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23 -9-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات الخميس 23 -9-2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6494 15.7773 يورو 18.3521 18.5083 جنيـه إسترليـنى 21.3458 21.5218 دولار كنـدى 12.2452 12.3492 كرون دانمركى 2.4681 2.4887 كرون نرويجى 1.8123 1.8279 كرون سـويدى 1.8038 1.8192 فرنك سويسرى 16.9660 17.1065 100 ين يابانى 14.2839 14.4045 ريـال سعـودى 4.1725 4.2068 دينـار كويتى 51.9397 52.4686 درهم اماراتى 4.2601 4.2957 دولار اسـترالى 11.3474 11.4417 دينـار البحـرين 41.5137 41.8640 ريـال عمـانى 40.6436 40.9821 ريـال قطـرى 4.2969 4.3344 دينـار اردنـى 22.0414 22.2843 يوان صينى 2.4198 2.4399

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