بحث علمي يثبت وجود «ذيل» لدى البشر عند ولادتهم: تحول إلى «عصعص»

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بحث علمي يثبت وجود «ذيل» لدى البشر عند ولادتهم: تحول إلى «عصعص»

في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة، تظهر يوميًا العديد من الاكتشافات والأبحاث العلمية، الجديد يظهر كل يوم والاكتشافات ترى كل ساعة، وآخر ما توصل إليه العلماء، تحديد الطفرة الجينية المسؤولة عن فقدان البشر لذيولهم، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».

باحثون من جامعة نيويورك لانجون هيلث وكلية تاندون للهندسة، توصلوا إلى أن الجين TBXT، لديه طفرة جينية في البشر تسببت باختفاء ذيولهم منذ ما يقرب من 20 مليون سنة.

ذيل البشر تحول إلى «عصعص»
الباحثون أكدوا أن البشر يكون لديهم ذيول عندما يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم، لكن هذه الذيول تتلاشى ويفقدها الجنين، ويبدأ في الاندماج ويشكل بذلك فقرة تسمى «العصعص».

فقدان الجين المذكور جاء للتكيف مع عيوب الأنبوب العصبي المحتملة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، ولكن رغم كل ذلك التقدم، إلا أن العلماء لم يتضح لهم آليات التغييرات الجينية الدقيقة التي ساهمت بشكل كبير وأدت إلى فقدان الذيل في البشر.

وفي دراسة نشرت نتائجها في موقع «bioRxiv» المتخصص بنشر البحوث العلمية، قام الباحثون بتحديد نحو 31 جينًا في أنواع مختلفة وذلك لتطوير الذيول، واكتشفوا دور الطفرة في اختفاء الذيل لدى البشر.

تأكيد نتائج الدراسة
وبحسب نتائج الدراسة، حاول الباحثون تأكيدها عن طريق استخدام فئران تجارب مُعدلة وراثيًا لمعرفة إذا كانت بالفعل طفرة TBXT مسؤولة عن ظهور الذيل أم لا، فمعظم الأجنة لم تطوّر ذيولا باستثناء حالة واحدة فقط، حيث نما للجنين ذيل قصير للغاية.

المصدر: الوان

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