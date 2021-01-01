في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة، تظهر يوميًا العديد من الاكتشافات والأبحاث العلمية، الجديد يظهر كل يوم والاكتشافات ترى كل ساعة، وآخر ما توصل إليه العلماء، تحديد الطفرة الجينية المسؤولة عن فقدان البشر لذيولهم، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».
باحثون من جامعة نيويورك لانجون هيلث وكلية تاندون للهندسة، توصلوا إلى أن الجين TBXT، لديه طفرة جينية في البشر تسببت باختفاء ذيولهم منذ ما يقرب من 20 مليون سنة.
ذيل البشر تحول إلى «عصعص»
الباحثون أكدوا أن البشر يكون لديهم ذيول عندما يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم، لكن هذه الذيول تتلاشى ويفقدها الجنين، ويبدأ في الاندماج ويشكل بذلك فقرة تسمى «العصعص».
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التعليقات على بحث علمي يثبت وجود «ذيل» لدى البشر عند ولادتهم: تحول إلى «عصعص»
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