

انفجار محطة مترو في نيويورك بسبب دراجة هوائية انفجار محطة مترو في نيويورك بسبب دراجة هوائية

فى واقعة مرعبة اثارت زعر لدى الجميع تداول مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «إنستجرام» لحظات انفجار، تسببت فيه دراجة هوائية مرمية على سكة قطار أنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية.



وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك: إن الحادث وقع ، في حوالي الساعة 10:25 مساء بالتوقيت المحلي، إذ تلقت شرطة نيويورك تقريرًا عن خطر متهور في المحطة.



ووفقًا لمجلة «نيوزويك» أضاف المتحدث باسم الشرطة أن التقرير يذكر أن رجلا مجهولا دحرج دراجة سيتي بايك على طريق سكة القطار في المنصة الجنوبية، وأنه عندما مر القطار على الدراجة، اضطر إلى تعشيق مكابح الطوارئ، مما تسبب في خطر كبير للإصابة وحالة الدخان.

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وأكدت شرطة نيويورك ، أنها لم تقم بأي اعتقالات حتى الآن، وأن التحقيق في الحادث مستمر.واصطدم القطار بالدراجة وهو متوجها إلى المحطة، مما تسبب في انفجار قوي وميض من الشرر دفع البعض إلى الركض، كما تصاعد الدخان من المسارات وملأ المحطة، بينما توقف المترو.