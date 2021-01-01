فى حادثة غريبة من نوعها ، اختطف قرد جرو صغير لمدة 3 أيام في منطقة تامان ليستاري بوترا في ماليزيا واستطاع عدد من الأشخاص من إنقاذ الجرو.
وحسبما نشرت صحيفة "دايلي ميل" بأنه تم اختطاف الجرو الأسود والأبيض البالغ من العمر أسبوعين، الذي يدعى الآن سارو، من قبل قرد، حيث تحرك به نحو شجرة عالية.
ويظهر مقطع فيديو صوره أحد رجال الإنقاذ سكانا قلقين يراقبون القرد الذي يمسك بالجرو وهو على الشجرة، حيث حاولوا حث القرد على رمي الجرو عبر رشق الحجارة الصغيرة والخشب، فيما قرروا بالأخير إلقاء الألعاب النارية على الأرض، على أمل أن تخيف الضوضاء العالية القرد، إذ نجحت خطتهم، وأسقط القرد الكلب الصغير، ووصل إلى الأرض بعد أن خففت أوراق الأشجار الكثيفة سقوطه، ثم انطلق ثلاثة من السكان للتفتيش عنه، ووجده أحدهم وأعاده.
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التعليقات على قرد يخطف جروا رهينة لمدة ثلاثة أيام على رأس شجرة |فيديو
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