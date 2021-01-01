انطلقت صباح اليوم قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالي محافظة البحيرة مركز أبو حمص قرية جواد حسني وتوابعها ، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.
و تباشر القافلة أعمالها ليوم واحد ، بهدف تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين من كلية الطب جامعة عين شمس و كذلك فتح فصول محو الأمية من خلال مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة دمنهور في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة و استمراراً لسلسلة القوافل التي تنظمها جامعة عين شمس لمختلف محافظات وقرى مصر .
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التعليقات على خدمات طبية مجانية من جامعة عين شمس لـ المواطنين في البحيرة
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