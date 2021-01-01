

بناء وتوسعة 400 مدرسة و6316 فصل بالغربية بناء وتوسعة 400 مدرسة و6316 فصل بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة الدولة، لحل مشكلة ارتفاع الكثافات بالمدارس من خلال إنشاء مدارس متميزة وعصرية تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والنهوض بجودتها حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم تنفيذ 4000 مشروع شملت "إنشاء، توسعات، إحلال وتجديد لمدارس بالمحافظة" بإجمالي تكلفة 2.1 مليار جنية، حيث تم إضافة 6316 فصل ما بين توسعة وإحلال وإنشاء جديد تساهم في تقليل الكثافة الطلابية في مدارس المحافظة.



وأكد المحافظ أن هذة المشروعات قد ساهمت في خدمة جميع نوعيات ومراحل التعليم حيث وزعت مابين " 361 مشروع لصالح التعليم العام، 26 مشروع لصالح المدارس الرسمية لغات، ٦مدارس للتعليم الفني، 3 مدارس لصالح التربية الخاصة، 3 مدارس مصرية يابانية ومدرسة واحدة للمتفوقين ".



وأضاف رحمي أن هذة المشروعات إمتدت للقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بهدف اتاحة المزيد من الفصول التعليمية لخدمة أهالي تلك القرى وخفض كثافة الفصول لها ، حيث بلغت عدد المشروعات بزفتى 72 مشروع بإجمالي 1075 فصل تم نهو وتسليم 10 مشروعات بإجمالي 146 فصل وجارى العمل حاليا بعدد 23 مشروع بإجمالي 258 فصل بجانب الاستعداد لطرح 39 مشروع سيوفر 671 فصل.

