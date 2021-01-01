كشفت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني شكل الاختبارات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى الذى يطبق لأول مرة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل عقد الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائى.
ـ تقسم الاختبارات إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.
ـ الاختبار الأول يأتى بعد انتهاء شهر من الدراسة.
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التعليقات على "التعليم" تكشف تفاصيل امتحانات تلاميذ الصف الرابع الابتدائى
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