"التعليم" تكشف تفاصيل امتحانات تلاميذ الصف الرابع الابتدائى



وزارة التربية والتعلم وزارة التربية والتعلم

كشفت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني شكل الاختبارات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى الذى يطبق لأول مرة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل عقد الاختبارات لطلاب الصف الرابع الابتدائى.



ـ تقسم الاختبارات إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.



ـ الاختبار الأول يأتى بعد انتهاء شهر من الدراسة.

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ـ الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.ـ الاختبار الأخير يكون في نهاية الفصل الدراسي.ـ يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.ـ تُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي.ـ يُطبق الاختباران الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي.ـ الاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.