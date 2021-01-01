شوبير يوضح حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة الخطيب



الإعلامى أحمد شوبير الإعلامى أحمد شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضد عقوبة محمود الخطيب رئيس النادى بخصم 300 ألف جنيه من المستحقات بعد خسارة لقب السوبر المصري .



وخسر الأهلى لقب السوبر المصري بعد خسارته أول أمس أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح فى مباراة ظهر المارد الأحمر فيها بمستوى فنى باهت مما أثار غضب المسئولين والجماهير تجاه الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى واللاعبين وقرر الخطيب رئيس النادى الأهلي على الفور توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على الجهاز الفنى واللاعبين .



وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ الحديث عن تمرد لاعبي الأهلى ضد عقوبة الخطيب لا أساس له من الصحة ولكن توجد حالة من الغضب لدى البعض من العقوبة وقيمتها الكبيرة ” .

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وفى الإطار ذاته ، قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة خلع عباءة الدفاع عن فريق الكرة وإلتماس الإعذار واشهر بقوة سيف العقوبات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.ورفض محمود الخطيب التراجع عن قرارته خاصة أن الأمور ظهرت بشكل واضح أن خسارة لقب يتحمله الفريق بأكمله فلقد كان التحكيم بقيادة الجزائري مصطفي غربال علي أفضل ما يكون ومنح كل فريق حقه بالكامل .وقال الخطيب عقب المباراة إنه انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، فقد تم خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي، كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.