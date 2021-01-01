موسيماني يقلب الطاولة على إدارة الأهلي بعد عقوبة السوبر

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موسيماني

كشف مصدر مقرب، من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن حقيقة رفضه العقوبات المفروضة من إدارة النادي الأهلي عليه وعلى اللاعبين، عقب خسارة كأس السوبر المصري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن تغريم كل لاعب في الفريق، وأفراد الجهاز الفني، مبلغ 300 ألف جنيه بعد خسارة كأس السوبر أمام طلائع الجيش.

وأكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن موسيماني رفض العقوبة التي فرضها محمود الخطيب رئيس النادي بعد خسارة كأس السوبر.

وأكد المصدر أن موسيماني استنكر العقوبة التي فرضها مجلس الإدارة، حيث يرى أنها قاسية خاصة وأنها تأتي بعد خسارة بطولة من مباراة واحدة، انهزم فيها الفريق بركلات الحظ الترجيحية.

وأشار المصدر أن موسيماني اندهش من تلك العقوبة، في الوقت الذي كان قد اتفق فيه على تجديد عقده مع الفريق عقب نهاية بطولة الدوري.

وأضاف المصدر بأن موسيماني يرى بأنه حقق إنجازًا كبيرًا مع النادي الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين، وأن خسارة الدوري والسوبر لم يكونا بسبب تقصير منه، بل من بعض اللاعبين وخاصة في الخط الهجومي.

وأوضح المصدر بأن موسيماني طلب قائمة لاعبين للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، لكن الإدارة لم تنفذ له تلك الطلبات باستثناء التعاقد مع بيرسي تاو قادمًا من برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي، مشيرًا بأن الموزمبيقي لويس ميكيسوني لم يكن خيارًا محبذًا لـ بيتسو لتدعيم الفريق، وكان الخيار الثالث في قائمته لتدعيم مركزي الجناح في الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

المصدر: elbalad

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