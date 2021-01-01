الصين تسعى لتزويد الصواريخ الفضائية بالهيدروجين المسال

صممت الإدارة الصينية للعلم الجو- فضائي والتقنيات منظومة وطنية خاصة بإسالة الهيدروجين لتزود به الصواريخ الفضائية من الجيل الجديد من طراز Changzheng-5-be و Changzheng-7.
أفادت بذلك صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وحسب الصحيفة فإن الأجهزة الجديدة قد أنتجت 35.55 متر مكعب من هذا الوقود البيئي خلال 35 ساعة. وأوضح مصممو الإدارة أن المنظومة قادرة على توليد حتى 2.3 طن من الهيدروجين المسال كل يوم.
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