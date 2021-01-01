الصين تسعى لتزويد الصواريخ الفضائية بالهيدروجين المسال

آخر الأخبارعلم وتقنية › الصين تسعى لتزويد الصواريخ الفضائية بالهيدروجين المسال

صورة الخبر: الصواريخ الفضائية
الصواريخ الفضائية

صممت الإدارة الصينية للعلم الجو- فضائي والتقنيات منظومة وطنية خاصة بإسالة الهيدروجين لتزود به الصواريخ الفضائية من الجيل الجديد من طراز Changzheng-5-be و Changzheng-7.

أفادت بذلك صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وحسب الصحيفة فإن الأجهزة الجديدة قد أنتجت 35.55 متر مكعب من هذا الوقود البيئي خلال 35 ساعة. وأوضح مصممو الإدارة أن المنظومة قادرة على توليد حتى 2.3 طن من الهيدروجين المسال كل يوم.

ويفترض أن تقلل المنظومة إلى حد بعيد من اعتماد الصين على التكنولوجيات المستوردة والمستخدمة في القطاع الفضائي الصيني، ويشار إلى أن المنظومة الجديدة ستلبي طلب الصين بهذا النوع من الوقود.

وأعلن مدير المعهد الـ101 التابع لأكاديمية البحوث الصينية السادسة، فان تينغ هان، أن نسبة قطع الغيار الوطنية في المنظومة الجديدة بلغت 90%. وأضاف أن مثل هذه التكنولوجيات يمكن أن تساعد في تطوير صناعة الهيدروجين في جمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن الصين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي ويتوقع أن تطلق العام الجاري 40 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا.

المصدر: تاس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الصين تسعى لتزويد الصواريخ الفضائية بالهيدروجين المسال

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24583

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager