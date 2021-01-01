قال الدكتور عباس شراقي إن إيراد النيل الأزرق بلغ يوم الأربعاء 483 مليون متر مكعب، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عن نصف مليار متر مكعب منذ نهاية يوليو.
وأوضح في حديث مع RT أن هذا المعدل يبقى رغم ذلك أعلى من المتوسط بنسبة 32% لمثل هذا اليوم.
وأضاف أن متوسط إيراد النيل الأزرق خلال شهور الأمطار الأربعة من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 41 مليار متر مكعب، ثم يكمل 50 مليار متر مكعب في باقي العام من الأمطار الخفيفة وبحيرة تانا.
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التعليقات على خبير مياه يكشف آخر أرقام إيراد النيل الأزرق
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