خبير مياه يكشف آخر أرقام إيراد النيل الأزرق

آخر الأخباراخبار مصر › خبير مياه يكشف آخر أرقام إيراد النيل الأزرق

صورة الخبر: النيل الأزرق
النيل الأزرق

قال الدكتور عباس شراقي إن إيراد النيل الأزرق بلغ يوم الأربعاء 483 مليون متر مكعب، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عن نصف مليار متر مكعب منذ نهاية يوليو.

وأوضح في حديث مع RT أن هذا المعدل يبقى رغم ذلك أعلى من المتوسط بنسبة 32% لمثل هذا اليوم.

وأضاف أن متوسط إيراد النيل الأزرق خلال شهور الأمطار الأربعة من الأول من يوليو وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 41 مليار متر مكعب، ثم يكمل 50 مليار متر مكعب في باقي العام من الأمطار الخفيفة وبحيرة تانا.

ولفت إلى أن إجمالي كمية مياه النيل الأزرق عند سد النهضة منذ بداية يوليو الماضي حتى اليوم وصل إلى 41 مليار متر مكعب.

كما أكد شراقي أن بحيرة سد النهضة لا تزال عند أعلى مستوى لها بتخزين 10 مليار متر مكعب عند منسوب 579 مترا فوق سطح البحر كما هو واضح في آخر صورة فضائية، مضيفا أن المستوى سوف يبدأ بالانخفاض تدريجيا في الأسابيع القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثاني وهو 573 مترا بإجمالي 8 مليار متر مكعب.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خبير مياه يكشف آخر أرقام إيراد النيل الأزرق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13345

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager