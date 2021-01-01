

الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي

قررت الجزائر، يوم الأربعاء، أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.



وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية: "ترأس.. عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. وقد خصص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".



وأضاف: "قرر المجلس الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

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وعلى الجانب الآخر، قال مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن قرار الجزائر "لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.ووصف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثر ذلك على الشركة بأنه "غير كبير"، موضحا أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.يذكر أن الجزائر قطعت في 24 أغسطس الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية" ضد الجزائر.