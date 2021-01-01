كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن موقفه من إقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية بهدف لكل منهما، بينما فاز المباراة الأولى على أنجولا بهدف دون رد.
وأضاف البدري أنه: لا يعلم الأسباب التي أدت لقرار الإقالة، لكن في نفس الوقت القرار بالنسبة لي انتهى، وأتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد، ويستطيع تحقيق أحلامي.
وصرح البدري أن، كان هناك إرهاق وملل عند اللاعبين، لكن في النهاية لم نخفق في تحقيق الأهداف، بحسابات كرة القدم، فزنا في مباراة على ملعبنا وتعادلنا خارج ملعبنا، كنت في طريقي أن أكون متصدراً للمجموعة
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التعليقات على حسام البدري يتحدث عن أسباب إقالته من تدريب منتخب مصر
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