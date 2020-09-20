نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك ، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، منشوراً تعلن فيه تضامنها مع صاحب السيارة المحترقة صباح اليوم على طريق محور المشير.
وقالت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر المنشور: “قدر الله وما شاء فعل، بخصوص الحادث الواقع بمحور المشير صباح اليوم، لصاحب السيارة التي تم احتراقها والذي تابعناه معكم في محاولة للوصول لقائد السيارة، يرجي من قائد السيارة التواصل معنا للوقوف علي أسباب الواقعة والمساعدة، ونتمني السلامة له ولكم دائما”.
وأرفقت إدارة الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بعض طرق للتواصل معها، على أمل أن يتواصل صاحب السيارة معهم، ومعرفة الأسباب، وإنه حال كان السبب عيب صناعة، فإن الجهاز سيتحرك معه ضد توكيل السيارة بمصر.
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التعليقات على قدر الله وما شاء فعل.. جهاز حماية المستهلك يساند مواطن السيارة المحترقة
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