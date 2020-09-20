قدر الله وما شاء فعل.. جهاز حماية المستهلك يساند مواطن السيارة المحترقة



السيارة المحترقة صباح اليوم على طريق محور المشير السيارة المحترقة صباح اليوم على طريق محور المشير

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك ، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، منشوراً تعلن فيه تضامنها مع صاحب السيارة المحترقة صباح اليوم على طريق محور المشير.



وقالت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر المنشور: “قدر الله وما شاء فعل، بخصوص الحادث الواقع بمحور المشير صباح اليوم، لصاحب السيارة التي تم احتراقها والذي تابعناه معكم في محاولة للوصول لقائد السيارة، يرجي من قائد السيارة التواصل معنا للوقوف علي أسباب الواقعة والمساعدة، ونتمني السلامة له ولكم دائما”.



وأرفقت إدارة الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بعض طرق للتواصل معها، على أمل أن يتواصل صاحب السيارة معهم، ومعرفة الأسباب، وإنه حال كان السبب عيب صناعة، فإن الجهاز سيتحرك معه ضد توكيل السيارة بمصر.

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وسائل التواصل مع جهاز حماية المستهلك كما أعلنها بالمنشور كالتالي:1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- التوجه إلى مقر جهاز الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية.3- التواصل عبر رسائل ‌الصفحة الرسمية لجهاز الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.ولاقى المنشور إستحسان رواد موقع التواصل الإجتماعي، الذي أعربوا عن ثقتهم في مساندة الجهاز للمواطنين ضد أي من عمليات الغش والتلاعب حال إثباتها.