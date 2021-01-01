موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الشبابي Moto G31

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تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق أحدث منتجاتها من سلسلة هواتفها الذكية "G"، والذي سيحمل اسم Moto G31، وسيأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة المحببة للشباب، بسبب السعر المنخفض والإمكانات المناسبة.



وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp"، فإن هاتف موتورولا القادم Moto G31، يحمل رقم طراز XT2173، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريبا بعد إعتمادة من وكالة Wi-Fi Alliance ولجنة الاتصالات في تايلاند NBTC، بالإضافة إلى اللجنة الإقتصادية الأوربية الآسيوية "EEC"، والذي سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G.



مميزات هاتف موتورولا Moto G31

سيأتي هاتف موتورولاMoto G31، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.5 بوصة، والتى تأتي بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مع نسبة تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء.

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وسيحتوي الهاتف الذكي من موتورولا Moto G31، على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.سيتم تشغيل هاتف موتورولا المرتقب Moto G31، بمعالج Snapdragon 662، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.سيملك الهاتف الذكي Moto G31 من موتورولا، بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوى الهاتف على مقبس سماعة الرأس.وبالنظر للمواصفات التي تم تسريبها، فمن المتوقع أن يأتي هاتف موتورولا الذكي Moto G31 بسعر 162 دولار "أي ما يعادل 2500 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف مع موعد الإطلاق المتوقع أن يكون قريباً.