هذا ما تعنيه رسالة "محظور مؤقتا" على الواتساب

الواتساب الواتساب

هل تلقيت رسالة "محظور مؤقتا"، على حسابك بتطبيق واتساب WhatsApp، فإذا كنت قد استقبلت مثل هذا الإشعار إصدارا غير مدعوم من تطبيق المراسلة.



وتدعى شركة واتساب إن بإمكانها حظر حسابات واتساب، بشكل دائم إذا لم يقم المستخدم بالتبديل إلى التطبيق الرسمي، وحسبما ذكر موقع "indianexpress"، تقوم المنصة المملوكة لشركة فيسبوك بحظر أصحاب تلك الحسابات التي تستخدم إصدارات معدلة من خدمة الدردشة.



الإصدارات المعدلة من واتساب تمنعك من استخدام الخدمة مؤقتا أو للأبد

فإذا كنت تستخدم الإصدار الأصلي من واتساب، فلا داعي للقلق بشأن رسالة "حسابك محظور مؤقتا"، ولكن قد يواجه أولئك الذين يستخدمون تطبيقات غير مدعومة، مثل WhatsApp Plus أو GBWhatsApp أو تلك التي تدعي نقل محادثات WhatsApp الخاصة بك بين الهواتف، في مشكلة لأن هذه إصدارات مزيفة من واتساب.

قد يعجبك أيضا...

وتقدم تطبيقات الجهات الخارجية مثل WhatsApp Plus بشكل أساسي ميزات مشابهة لتطبيق المراسلة الأصلي بالإضافة إلى بعض الميزات المتقدمة مثل الردود التلقائية وجدولة الدردشة والمزيد من الميزات التي تفتقر إليها الخدمة الأساسية.باستخدام هذه الأنواع من الميزات المطورة، يحاول مطورو تطبيقات الجهات الخارجية جذب المزيد من المستخدمين، إلى جانب تقديم تجربة مماثلة لتطبيق واتساب الأصلى، ويقوم العديد من الأشخاص بعد ذلك بنقل محادثاتهم إلى نسخ معدلة من الخدمة مثل WhatsApp Plus أو GB Plus لاستخدام تلك الميزات المتقدمة.وفي حالة استخدامك لأحد الإصدارات المعدلة المذكورة أعلاه، يعتبر النظام الأساسى المملوك لفيسبوك حسابك ينتهك المعايير الرئيسية لتطبيق المراسلة الشهير واتساب، وفي هذه الأثناء يواجه رقم الهاتف المسجل به الحساب حظر مؤقت أو دائم من استخدام التطبيق.وتقول شركة واتساب، إن هذه التطبيقات الغير رسمية تم تطويرها من قبل جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بالخدمة، مضيفة أن واتسب لا يدعم تطبيقات الجهات الخارجية لأننا لا نستطيع التحقق من صحة ممارساتها الأمنية، فإذا كنت تريد الانتقال إلى الإصدار الرسمي من تطبيق المراسلة، فعليك أولاً إجراء نسخ احتياطي لجميع الدردشات.في وقت سابق من هذا الشهر ، حظرت WhatsApp أكثر من ثلاثة ملايين حساب هندي لمنع السلوك الضار والبريد العشوائي خلال فترة 46 يومًا من 16 يونيو إلى 31 يوليو 2021. كشفت الشركة عن هذا في تقريرها الثاني وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات 2021. ذكرت PTI أن أكثر من 95 بالمائة من المستخدمين تم حظرهم في الهند بسبب الاستخدام غير المصرح به للرسائل الآلية أو الجماعية ، مما أدى إلى ظهور بريد عشوائي.