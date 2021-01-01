تفاصيل مباحثات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول الاتفاق النووي الإيراني



مباحثات سرية بين أمريكا وإسرائيل مباحثات سرية بين أمريكا وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة عقدت مباحثات سرية مع إسرائيل تتعلق خطة بديلة للاتفاق النووي مع إيران.



ونقل "موقع والا" العبري عن اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين قولهما، إن "واشنطن وتل أبيب أجرتا محادثات سرية، الأسبوع الماضي، تخللها نقاش حول خطة بديلة في حال لم تستأنف إيران المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي قريبًا".



وأضاف أن "المباحثات السرية جاءت ضمن لقاء للمنتدى الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، والذي اتخذ قرارًا بمواصلة عمله من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، في اجتماعهما بالبيت الأبيض، أوخر أغسطس الماضي".

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وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.وبحسب الموقع، فإن "الجانب الإسرائيلي شدد خلال المباحثات السرية على ضرورة المضي قُدمًا بخطة بديلة بشأن القضية الإيرانية في ظل الجمود في المفاوضات مع إيران والشعور بأن الإيرانيين يأخذون وقتًا ويتقدمون في الوقت نفسه في برنامجهم النووي".وقال الموقع العبري إن "الرسالة العامة من الجانب الأمريكي هي أنه إذا لم تُستأنف المحادثات النووية قريبًا، فإن إدارة بايدن ستفرض عقوبات جديدة على إيران".وكشف "والا" أن لملف الإيراني سيكون إحدى القضايا الرئيسة التي سيناقشها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال زيارته للمنطقة، الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هناك اتصالات من أجل زيارة المسؤول الأمريكي لإسرائيل خلال جولته.يشار إلى أن المنتدى الأمريكي الإسرائيلي تأسس خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأصبح الساحة المركزية التي ناقشت فيها تل أبيب وواشنطن الخلافات حول الملف الإيراني في بداية ولاية أوباما الثانية.